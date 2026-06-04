Volvo et Boliden avancent dans leur projet de transport autonome

Les deux sociétés ont annoncé avoir mené à bien leur projet de transport autonome sur un site en Suède.

Elles ont indiqué qu'il s'agissait de la première étape de leur accord de principe signé en 2023 et marque un jalon important dans une collaboration qui englobe également des projets futurs.



Dans le cadre de ce projet, Volvo et Boliden ont annoncé que des matériaux ont été déplacés depuis une carrière afin de renforcer un barrage local et d'en surélever la paroi. Au total, ce sont 700 000 tonnes de remblais rocheux qui ont été transportés de manière autonome (soit le poids combiné d'une centaine de tours Eiffel). Le système de transport autonome de Volvo a effectué plus de 11 000 cycles de transport, couvrant ainsi 56 000 km.



"L'autonomie présente des avantages évidents pour l'industrie minière, notamment lorsqu'il s'agit d'éloigner le personnel des environnements dangereux et d'améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations. Avec plus de 700 000 tonnes transportées à Garpenberg, nous avons démontré que le transport autonome fonctionne à grande échelle, en conditions réelles et dans le cadre des activités concrètes de nos clients" a précisé Ingo Sturmer, directeur de la technologie chez VAS (Volvo Autonomous Solutions).