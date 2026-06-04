Elles ont indiqué qu'il s'agissait de la première étape de leur accord de principe signé en 2023 et marque un jalon important dans une collaboration qui englobe également des projets futurs.
Dans le cadre de ce projet, Volvo et Boliden ont annoncé que des matériaux ont été déplacés depuis une carrière afin de renforcer un barrage local et d'en surélever la paroi. Au total, ce sont 700 000 tonnes de remblais rocheux qui ont été transportés de manière autonome (soit le poids combiné d'une centaine de tours Eiffel). Le système de transport autonome de Volvo a effectué plus de 11 000 cycles de transport, couvrant ainsi 56 000 km.
"L'autonomie présente des avantages évidents pour l'industrie minière, notamment lorsqu'il s'agit d'éloigner le personnel des environnements dangereux et d'améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations. Avec plus de 700 000 tonnes transportées à Garpenberg, nous avons démontré que le transport autonome fonctionne à grande échelle, en conditions réelles et dans le cadre des activités concrètes de nos clients" a précisé Ingo Sturmer, directeur de la technologie chez VAS (Volvo Autonomous Solutions).
AB Volvo est le 1er constructeur européen de camions et le n° 3 mondial. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de camions (66,2%) : 202 911 véhicules vendus en 2025 (marques entre Volvo, Renault, Eicher et Mack) ;
- vente de matériel de construction (16,7%) : excavateurs, chargeurs, pelleteuses, pelles hydrauliques, niveleuses, tombereaux, etc. ;
- prestations de services financiers (5,4%) ;
- vente de bus et de châssis (5,1%) : 2e fabricant mondial de bus ;
- vente de pièces, de systèmes de commande et de moteurs marins et industriels (4,2%) : destinés aux bateaux de croisière et de commerce, et à des applications industrielles (unités d'irrigation, chariots élévateurs, générateurs d'électricité, etc.) ;
- autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (43,1%), Amérique du Nord (29,3%), Asie (11,5 %), Amérique du Sud (9,7%), Afrique et Océanie (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.