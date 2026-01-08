Volvo lance son nouveau EX60 à l'assaut du marché de l'électrique

Volvo Car a officiellement présenté jeudi son nouveau EX60 dans l'espoir que ce SUV très attendu lui permette de prendre pied sur le marché des véhicules électriques, un segment où le constructeur suédois brillait jusqu'ici par son absence.

Avec une capacité lui permettant de parcourir jusqu'à 640 km à partir d'une seule recharge, le EX60 affiche la plus grande autonomie de tous les véhicules entièrement électriques jusqu'ici développés par le groupe automobile.



Celui-ci souligne par ailleurs qu'une simple pause café suffit à recharger sa batterie avant de reprendre la route.



Sur le plan pratique, cela signifie que le EX60 peut ajouter jusqu'à 270 km d'autonomie en 10 minutes à peine en utilisant une borne de recharge rapide de 400 kW, soit un temps de recharge presque aussi rapide qu'un arrêt à la pompe.



Dans un communiqué, Volvo souligne que ses ingénieurs de Volvo Cars ont optimisé l'autonomie du véhicule en fonction de la conduite en conditions réelles et de ce que les clients vivent dans leurs trajets quotidiens.



Des algorithmes intelligents développés par Breathe Battery Technologies, une entreprise financée par capital-risque par Volvo Cars, ont notamment été incorporés au EX60, permettant au véhicule d'ajuster continuellement la manière dont la batterie accumule de l'énergie.



Ce modèle est par ailleurs basé sur la plateforme SPA3, l'architecture de véhicule électrique la plus avancée produite à ce jour par Volvo Car, avec l'objectif d'optimiser les performances clés à l'intérieur du véhicule mais aussi d'atteindre une autonomie équivalente à celle des moteurs à essence.



L'intégration de la batterie à la structure du véhicule grâce à une technologie dite de "cellule à châssis" (CTB), tout comme le développement à l'interne de moteurs électriques, rendent ce SUV encore plus écoénergétique tout en réduisant le poids excessif.



Le EX60 est le premier véhicule Volvo construit à l'aide du méga-moulage, qui permet le remplacement de centaines de pièces plus petites en un seul moulage de haute précision durant le processus de production, ce qui a pour effet de réduire son poids et d'améliorer son autonomie.



Enfin, comme le EX60 contient moins de pièces mobiles, il n'a pas besoin d'entretien aussi souvent que la plupart des autres véhicules, indique le groupe.



Pour les analystes, Volvo devrait tirer parti du lancement de ce nouveau modèle, qui doit lui permettre de combler une lacune stratégique dans le portefeuille de véhicules électriques à batterie (BEV) sur le segment clé des SUV, qui représente ses plus forts volumes de ventes.



"Au-delà de la livraison de véhicules plus sûrs et plus efficaces, cette approche doit permettre à Volvo de transférer davantage de recherche et développement entre les générations, accélérant ainsi le développement tout en réduisant les coûts", expliquait récemment Philippe Houchois, analyste chez Jefferies.



"Ce virage stratégique doit également entraîner une intégration verticale plus poussée, renforçant le contrôle de Volvo sur sa chaîne de production et ses composants clés", souligne le professionnel.



Savamment orchestré, le lancement du Volvo EX60 fera l'objet d'une présentation officielle le 21 janvier lors d'un événement mondial qui sera retransmis en direct.



A la Bourse de Stockholm, le titre Volvo Cars gagnait 4,3 % jeudi après-midi, se rapprochant de ses sommets annuels, signe que le marché croit au potentiel de ce nouveau modèle.