Volvo optimiste pour 2026, notamment pour sa division Camions

Volvo Group (+0,87%, à 318,10 couronnes suédoises) a publié un chiffre d'affaires de 123,8 milliards de couronnes suédoises au quatrième trimestre, en baisse de 11%. Ajusté des effets de change et de la cession de SDLG, les revenus nets sont restés stables.

Parallèlement, le résultat opérationnel (ajusté et publié) a atteint 12,769 milliards de couronnes suédoises, ce qui correspond à une marge opérationnelle de 10,3%, contre 10,1% un an plus tôt. Le bénéfice par action s'est quant à lui installé à 4,73 couronnes suédoises, soit 0,55 couronne sudédoise de moins qu'au quatrième trimestre 2024.



Pour Jefferies, ces données trimestrielles paraissent " solides " grâce notamment aux commandes qui ont dépassé les attentes en Europe (+12%), même si elles ont déçu en Amérique du Nord (-22%). Les analystes d'Oddo BHF sont un peu plus optimistes en indiquant que les revenus sont conformes aux attentes, mais que l'Ebit ajusté (+11%) et le bénéfice par action sont supérieurs aux attentes.



Au niveau annuel, le groupe suédois a vu son chiffre d'affaires reculer de 9,04%, à 479,2 milliards de couronnes de suédoises, tandis que le résultat opérationnel ajusté a diminué de 22%, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 10,7%, contre 12,5% un an plus tôt. Enfin, le bénéfice par action est passé de 24,78 à 16,94 couronnes suédoises.



En ce qui concerne ses perspectives, le groupe, qui propose des camions, des bus, des engins de chantier, des solutions énergétiques pour les applications marines et industrielles, ainsi que des services de financement, s'est montré optimiste. Pour sa division Camions, il a relevé ses prévisions pour l'Union européenne où il compte en écouler 305 000 unités, contre 295 000 auparavant, soit une hausse d'environ 3% en glissement annuel. Même tendance pour l'Amérique du Nord ou Volvo Group table sur des ventes de 265 000 unités, soit 15 000 de plus que lors d'une précédente estimation.



En résumé, pour Oddo BHF, la publication de Volvo Group est un trimestre solide avec des marges supérieures aux attentes. La déception provient du fluxe de trésorerie et du dividende, en baisse de 30% par rapport à l'an dernier. Les commandes ont révélé une amélioration séquentielle, toutefois conforme aux attentes. La recommandation est à neutre avec une cible de cours de 245 couronnes suédoises.



De son côté, Jefferies est à acheter et vise 350 couronnes suédoises.