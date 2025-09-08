Royal Vopak N.V. est le leader mondial indépendant dans le domaine du stockage en citernes. Le groupe exploite un réseau mondial de terminaux situés à des endroits stratégiques le long des principales routes commerciales. Avec plus de 400 ans d'histoire et un fort accent sur la sécurité et la durabilité, Royal Vopak N.V. assure un stockage et une manipulation sûrs, efficaces et propres des produits liquides et des gaz en vrac pour ses clients. Ce faisant, le groupe permet la livraison de produits vitaux pour son économie et sa vie quotidienne, allant du pétrole, des produits chimiques, des gaz et du GNL aux biocarburants et aux huiles végétales.