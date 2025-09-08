Vopak indique que sa coentreprise détenue à 50% Vopak Terquimsa a cédé son terminal de Barcelone, principalement utilisé pour le stockage de produits pétroliers, chimiques et d'huiles végétales, à Tradebe Port Services.
Ce terminal est en effet jugé moins attractif d'un point de vue stratégique, le groupe néerlandais restant détenteur à 50% de Vopak Terquimsa Tarragona, terminal situé au sein du foyer industriel de Tarragone, en Espagne.
Du fait de cette cession, l'exploitant d'actifs de stockage en citernes enregistrera un gain exceptionnel au troisième trimestre 2025. Cette cession na pas d'effet significatif sur ses perspectives pour l'année en cours.
Vopak cède ses parts dans un terminal à Barcelone
Publié le 08/09/2025 à 07:28
