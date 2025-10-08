Voyageurs du Monde publie un résultat net part du groupe en progression de 4,4% à 5,7 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, ainsi qu'un EBITDA (équivalent à l'excédent brut d'exploitation) en croissance de 15,4% à 11,1 MEUR.
'Ces résultats reflètent une amélioration du taux de marge brute au 30 juin 2025, grâce à la forte valeur ajoutée et aux nombreux services proposés à la clientèle de l'ensemble des sociétés du groupe', explique-t-il.
Dans un contexte économique et géopolitique incertain (guerre en Ukraine, conflit au Proche Orient), le groupe de tourisme a vu son chiffre d'affaires croitre de 9,8% à 317,3 MEUR, tiré par les voyages sur mesure (+10%) et d'aventure (+12,4%).
Revendiquant au 30 septembre des départs acquis 2025 en hausse de 7%, il anticipe en 2025 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 7% et un EBITDA en croissance dans une proportion proche de celle du chiffre d'affaires.
Voyageurs du Monde est une agence de voyages organisée autour de 3 pôles d'activités :
- organisation de voyages individuels personnalisés (56,4% du CA) : marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Bynativ et Original Travel ;
- organisation de voyages d'aventure (43,5%) : essentiellement treks, randonnées et voyages à vélo (marques Terres d'Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, KE Adventure Travel, EuroFun Touristik, Loire Valley Travel, Radweg Raisen, SE Tours et Ruckenwind Reisen) ;
- autres (0,1%) : notamment organisation de voyages collectifs et de circuits accompagnés classiques.
A fin 2024, la commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 18 agences implantées France (13), en Suisse (2), au Canada (2) et en Belgique, et via Internet.
