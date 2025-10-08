Voyageurs du Monde : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Voyageurs du Monde avec un objectif de cours relevé de 168 à 186 euros, après la publication de 'bons résultats au premier semestre 2025, globalement en ligne avec les attentes'.



Tenant compte des bonnes réalisations du groupe, le bureau d'études relève ses estimations de CA 2025 de 2% à 786,8 MEUR, et son estimation d'EBIT 2025 de l'ordre de 5% à 64,7 MEUR, soit une marge quasi-stable à 8,2%.



'Au final, dans un contexte incertain, nous pensons que Voyageurs du Monde dispose des atouts nécessaires pour capter la demande (positionnement sur deux segments de niche, hauts de gamme et résilients)', juge l'analyste.



Oddo BHF met aussi en avant des 'fondamentaux solides avec un bilan sain', un M&A qui sera un catalyseur important, ainsi qu'une valorisation actuelle attractive, avec un ratio PE (cours sur BPA) pour 2026 de 14,2 fois.