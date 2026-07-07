Voyageurs du Monde va réorganiser son actionnariat
Voyageurs du Monde annonce la conclusion, par ses actionnaires fondateurs et ses principaux investisseurs institutionnels, d'un protocole concertant pour l'acquisition du solde du capital de Voyageurs du Monde, dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'actionnariat du groupe de tourisme.
Les principaux investisseurs vont apporter les actions de Voyageurs du Monde qu'ils détiennent en direct à Avantage, société qui contrôle Voyageurs du Monde à hauteur de 62,24% du capital et de 75,80% des droits de vote, et qui est elle-même détenue à hauteur de 23,39% du capital (et de 51,18% des droits de vote) par les fondateurs, et de 76,61% du capital (et de 38,63% des droits de vote) par les investisseurs.
Dans le cadre de cet apport, les actions Avantage émises en rémunération au profit des investisseurs étant privées de droit de vote, les fondateurs conserveront le contrôle de la société Avantage avec 17,32% du capital et 61,37% des droits de vote.
Avantage a également conclu ce jour un accord avec Amiral Gestion en vue de l'acquisition d'un bloc de 73 969 actions représentant 1,65% du capital de Voyageurs du Monde à un prix de 180 EUR par action. À l'issue de la réorganisation du capital et de l'acquisition du bloc, Avantage détiendra 86,44% du capital et 90,52% des droits de vote de Voyageurs du Monde.
Aux termes des accords entre les fondateurs et les investisseurs, il a été convenu qu'Avantage dépose un projet d'offre publique d'achat visant les actions Voyageurs du Monde, pour un prix de 180 EUR par action, et les obligations convertibles, pour un prix de 182,52 EUR.
Ce projet d'offre publique d'achat, sous la procédure simplifiée, à caractère obligatoire, sera déposé dès que possible auprès de l'AMF. Il sera suivi, le cas échéant, d'un retrait obligatoire si les conditions de mise en oeuvre sont réunies.
Voyageurs du Monde est une agence de voyages organisée autour de 3 pôles d'activités :
- organisation de voyages individuels personnalisés (55,3% du CA) : marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Bynativ et Original Travel ;
- organisation de voyages d'aventure (44,6%) : essentiellement treks, randonnées et voyages à vélo (marques Terres d'Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, KE Adventure Travel, EuroFun Touristik, Loire Valley Travel, Radweg Raisen, SE Tours et Ruckenwind Reisen) ;
- autres (0,1%) : notamment organisation de voyages collectifs et de circuits accompagnés classiques.
A fin 2025, la commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 18 agences implantées France (13), en Suisse (2), au Canada (2) et en Belgique, et via Internet.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.