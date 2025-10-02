Vranken-Pommery cède Heidsieck & C° Monopole

Vranken-Pommery Monopole et Lanson-BCC annoncent avoir signé le protocole de cession de Heidsieck & C° Monopole, actuelle propriété de Vranken-Pommery, pour un prix de 50 millions d'euros. La reprise de l'activité par Lanson-BCC interviendra à compter du 1er janvier 2026.



'Fondée en 1785 par Florens-Louis Heidsieck, la Maison Heidsieck & C° Monopole est l'une des plus anciennes Maisons de Champagne, propriété de Vranken-Pommery Monopole depuis 1996', rappellent les deux groupes de vins.



Pour Vranken-Pommery, cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage de son activité autour de la marque internationale Champagne Pommery & Greno. Le changement de dénomination du groupe en Maison Pommery & Associés est prévu au 1er janvier prochain.



Pour Lanson-BCC, l'acquisition vise à doter Maison Burtin, historiquement producteur de champagnes 'sur mesure' pour les grands comptes européens, d'une identité propre de nature à contribuer à sa pérennité.