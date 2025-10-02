Vranken-Pommery Monopole et Lanson-BCC annoncent avoir signé le protocole de cession de Heidsieck & C° Monopole, actuelle propriété de Vranken-Pommery, pour un prix de 50 millions d'euros. La reprise de l'activité par Lanson-BCC interviendra à compter du 1er janvier 2026.
'Fondée en 1785 par Florens-Louis Heidsieck, la Maison Heidsieck & C° Monopole est l'une des plus anciennes Maisons de Champagne, propriété de Vranken-Pommery Monopole depuis 1996', rappellent les deux groupes de vins.
Pour Vranken-Pommery, cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage de son activité autour de la marque internationale Champagne Pommery & Greno. Le changement de dénomination du groupe en Maison Pommery & Associés est prévu au 1er janvier prochain.
Pour Lanson-BCC, l'acquisition vise à doter Maison Burtin, historiquement producteur de champagnes 'sur mesure' pour les grands comptes européens, d'une identité propre de nature à contribuer à sa pérennité.
Vranken-Pommery Monopole est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de champagnes (92,7%) : marques Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, Bissinger & Co, etc. En outre, le groupe développe une activité de production de vins de porto et du Douro (marques Rozès, Sao Pedro et Terras do Grifo) ;
- vente de vins rosés (7,3%) : vins des Sables de Camargue (Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo) et vins de Provence (Château La Gordonne).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France (3) et au Portugal.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,1%), Europe (37,6%) et autres (21,3%).
