Vranken-Pommery Monopole annonce être entré en négociation exclusive avec Lanson-BCC, agissant pour le compte de sa filiale Maison Burtin, pour la cession des titres de la société Heidsieck & Co Monopole (propriétaire de la marque éponyme) à l'exclusion de tout autre actif.

'Sous conditions suspensives de l'accord des Conseils d'Administration des deux Maisons, le protocole devrait être signé le 1er octobre 2025' précise le groupe.