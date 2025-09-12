Vranken-Pommery Monopole est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de champagnes (92,7%) : marques Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, Bissinger & Co, etc. En outre, le groupe développe une activité de production de vins de porto et du Douro (marques Rozès, Sao Pedro et Terras do Grifo) ; - vente de vins rosés (7,3%) : vins des Sables de Camargue (Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo) et vins de Provence (Château La Gordonne). A fin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France (3) et au Portugal. La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,1%), Europe (37,6%) et autres (21,3%).