Vranken-Pommery fait part d'une perte nette en réduction de 0,5 million d'euros, à -1,4 MEUR au premier semestre 2025, avec un résultat opérationnel courant en baisse de 8% à 13,8 MEUR, baisse 'due principalement à des effets indépendants de l'activité économique'.
Le chiffre d'affaires se montre stable à 109,3 MEUR, dans un marché du champagne encore en léger recul. Vranken-Pommery, fort de ses liens solides avec la distribution au niveau mondial, affirme avoir 'contractualisé une fin d'année encourageante'.
Alors que les vendanges touchent à leur fin dans l'ensemble de ses vignobles, le groupe confirme ses ambitions pour le second semestre avec un retour à la croissance et une progression des résultats, en ligne avec son plan de développement.
Vranken-Pommery réduit sa perte nette semestrielle
Publié le 12/09/2025 à 07:12
