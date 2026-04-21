Vusion confirme ses objectifs 2026 après une forte croissance au premier trimestre
En données ajustées, le chiffre d'affaires de Vusion a atteint 294 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de 26% sur un an. Sur cette période, les prises de commandes mondiales s'établissent à 316 MEUR, conformément aux attentes. Le chiffre d'affaires des VAS (Value Added Services) a atteint 51 MEUR, en forte croissance de 53%.
Vusion confirme les objectifs de croissance et de rentabilité sur l'exercice 2026 annoncés lors de la publication de ses résultats annuels le 26 février dernier.
La croissance annuelle du chiffre d'affaires ajusté devrait être toujours comprise entre 15 et 20% à taux de change et droits de douane constants. Ce chiffre d'affaires ajusté devrait être réparti de manière assez équilibrée entre le premier et le second semestre (tous deux autour de 800 à 900 MEUR), avec toutefois un taux de croissance plus fort au premier semestre qu'au second.
La zone EMEA, la zone Amériques et l'Asie-Pacifique (Reste du Monde) devraient être en croissance sur l'ensemble de l'année, avec une dynamique qui devrait s'amplifier en Europe tout au long de l'année.
Le Reste du Monde aura une croissance plus forte au premier semestre qu'au second en raison de la fin du déploiement Walmart aux Etats-Unis en fin d'année.
Le chiffre d'affaires VAS total est attendu en hausse d'environ 40%, soit à un rythme de croissance deux fois supérieur à celui du groupe. Cette activité sera tirée par une performance solide tant dans les VAS récurrents que dans les VAS non-récurrents
Le groupe vise également une amélioration de la rentabilité avec une marge d'EBITDA ajusté attendue en croissance de plus de 100 points de base.
Enfin, cette progression de la rentabilité sera accompagnée par une génération de free cashflow opérationnel (EBITDA - Capex) en croissance par rapport à 2025 et le groupe conservera un bilan très solide avec une trésorerie nette positive (hormis opérations éventuelles de croissance externe).
Vusion (ex VusionGroup) a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.