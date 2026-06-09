Vusion distingué par le CDP dans son Supplier Engagement Assessment
Vusion annonce avoir obtenu la note "A" dans le cadre du Supplier Engagement Assessment (évaluation de l'engagement des fournisseurs) du CDP, en reconnaissance de son engagement à mobiliser sa chaîne de valeur sur les enjeux liés au climat.
La société participe depuis 2022 au processus du CDP, organisation internationale à but non lucratif qui gère un système indépendant de déclaration environnementale, aidant les organisations à mesurer et à rendre compte de leur impact sur l'environnement.
Le Supplier Engagement Assessment évalue l'efficacité avec laquelle les entreprises mobilisent leurs fournisseurs sur les enjeux climatiques, en analysant des domaines clés tels que la gouvernance climatique, les objectifs de réduction des émissions, la gestion des émissions de Scope 3 et les stratégies d'engagement des fournisseurs.
Cette reconnaissance reflète les efforts continus de Vusion pour intégrer les considérations climatiques dans ses pratiques d'achat et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, selon le groupe de solutions de digitalisation pour le commerce physique fondées sur l'IA.
Par la mobilisation de ses fournisseurs, la transparence relative à ses émissions et des initiatives collaboratives de décarbonation, le groupe affirme contribuer à réduire les émissions liées à sa chaîne de valeur et à accélérer la transition vers un écosystème commercial à faible empreinte carbone.
Vusion (ex VusionGroup) a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.