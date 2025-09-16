Actions en hausse
- Vusiongroup (+14%) : le groupe a séduit les investisseurs avec ses résultats semestriels. Les analystes aussi, puisque Gilbert Dupont a fait passer d'accumuler à acheter sa recommandation en visant 245 EUR. Les doutes émis par les vendeurs à découvert il y a quelques temps semblent loin.
- TrustPilot (+8%) : le propriétaire du service qualité internet bien connu a lancé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 30 millions de livres sterling, en marge de la publication de ses résultats, au cours de laquelle les prévisions ont été relevées.
- Kier Group (+7%) : le groupe a fait progresser ses revenus et sa rentabilité au terme de l'exercice décalé 2024/2025. Les chiffres sont un peu plus élevés que prévu, permettant à l'action de se rapprocher de son pic des cinq dernières années.
- Atoss (+5%) : la banque Metzler recommande à ses clients d'acheter le titre pour profiter de sa baisse estivale (-23% en 3 mois).
- Fresnillo (+4%) : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2100 à 2500 GBX sur le groupe minier.
- Kering (+3%) : Kering est la nouvelle valeur en retournement préférée du marché. Les investisseurs se prennent à rêver que Luca de Meo est la bonne personne pour redresser l'édifice. Résultat ? +35% en trois mois.
Actions en baisse
- Sthree (-22%) : la société de placement de spécialistes en sciences et en ingénierie a publié des résultats trimestriels conformes aux attentes, mais a prévenu que les conditions de marché restent difficiles et que cette situation devrait perdurer jusqu'en 2026. Une prudence sur le moyen terme qui ne plaît pas du tout au marché, qui sanctionne aussi des acteurs plus gros comme Adecco (-4%), Randstad ou Hays (-2,5%).
- Exail (-14%) : les sociétés à la mode et généreusement valorisées n'ont pas le droit de décevoir. Les résultats semestriels sont solides, mais quelques écueils émergent, comme sur les marges, que les analystes attendaient un peu plus élevées. L'épaisseur du carnet de commandes ne suffit pas à compenser cette petite déception.
- Gränges (-5%) : Nordea abaisse sa recommandation d'acheter à conserver. L'industriel de l'aluminium n'est suivi que par trois analystes, qui étaient jusqu'ici tous positifs.
- Schindler (-4%) : un placement de titres a été réalisé par des actionnaires, au cours de 285 CHF par action (vs. 298 CHF hier soir pour l'action SCHN). Un peu de pression logique sur l'action, le temps d'absorber le papier.
- Haleon (-3%) : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 430 à 380 GBX. Le titre n'apprécie pas.