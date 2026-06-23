Vusion renforce sa présence en Turquie avec l'enseigne Gratis
Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique (-1,02%) a annoncé que l'enseigne turque de produits d'hygiène et de beauté Gratis avait retenu sa plateforme pour accélérer la transformation numérique de son réseau de magasins.
Le contrat prévoit le déploiement d'environ 2 millions d'étiquettes électroniques dans 300 points de vente à travers la Turquie lors d'une première phase. Le projet, qui s'appuiera sur la plateforme connectée de Vusion, devrait être achevé au début du second semestre 2026.
Grâce à cette solution, Gratis entend améliorer l'efficacité opérationnelle de ses magasins en automatisant la mise à jour des prix et en réduisant le temps consacré aux tâches manuelles par les équipes. Le déploiement doit également permettre à l'enseigne de gagner en réactivité dans un environnement marqué par des évolutions tarifaires fréquentes et une hausse des coûts d'exploitation.
Vusion souligne que cette infrastructure pourra également servir de socle à de futurs services, notamment dans les domaines du retail media, de l'engagement numérique des clients et des solutions connectées en magasin.
Vusion (ex VusionGroup) a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.