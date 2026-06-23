Le contrat prévoit le déploiement d'environ 2 millions d'étiquettes électroniques dans 300 points de vente à travers la Turquie lors d'une première phase. Le projet, qui s'appuiera sur la plateforme connectée de Vusion, devrait être achevé au début du second semestre 2026.

Grâce à cette solution, Gratis entend améliorer l'efficacité opérationnelle de ses magasins en automatisant la mise à jour des prix et en réduisant le temps consacré aux tâches manuelles par les équipes. Le déploiement doit également permettre à l'enseigne de gagner en réactivité dans un environnement marqué par des évolutions tarifaires fréquentes et une hausse des coûts d'exploitation.

Vusion souligne que cette infrastructure pourra également servir de socle à de futurs services, notamment dans les domaines du retail media, de l'engagement numérique des clients et des solutions connectées en magasin.