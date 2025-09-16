Le spécialiste de la digitalisation des magasins s'envole après la publication d'excellents indicateurs lors de la publication des chiffres de son premier semestre. Les objectifs sont relevés.

Pour ceux qui n’auraient pas trop suivi l’activité des midcaps françaises ces dernières années, VusionGroup est l’entreprise qui portait auparavant le nom de SES-Imagotag. La société intervient dans le vaste marché en expansion de la digitalisation du commerce physique. Son activité repose principalement sur la vente d’étiquettes électroniques. Celles-ci remplacent les supports papier en rayon et permettent la mise à jour des prix et promotions à distance, en temps réel. Ce système réduit les erreurs et optimise les coûts de main-d’œuvre en automatisant une tâche auparavant manuelle. Le groupe propose également des services logiciels qui couvrent la surveillance des rayons, la détection des ruptures de stock, l’analyse de données, le retail media ou encore le support logistique. Déjà très internationalisé, VusionGroup réalise une importante partie de son chiffre d’affaires en Asie et dans les Amériques.

Pour ce qui est résultats, VusionGroup à dépassé les attentes des analystes à tous les niveaux avec notamment une marge sur coût variable, l’indicateur clé des performances de la société, qui progresse de près de 3 points à 30,8%. Toutes les activités se comportent bien, la structure de coûts est bien maîtrisée et la génération de cash mène à une forte progression de la trésorerie et à un net relèvement des objectifs pour l’ensemble de l’exercice.

Avec la forte progression du jour, le titre se rapproche de ses sommets de juillet dernier. Rappelons que ces deux dernières années, VusionGroup a dû faire face à des obstacles, en particulier l’attaque du fonds activiste Gotham City Research ou, plus récemment, la cession d’une partie de la participation de Walmart au capital. À chaque fois, le groupe a su apporter des réponses claires et rassurer ses investisseurs. Force est de constater que la dynamique de croissance reste soutenue, trimestre après trimestre. Le chiffre d’affaires a quasiment quadruplé depuis 2019 et a déjà dépassé le seuil du milliard d’euros en données ajustées l’an dernier.

Sur ces excellentes bases, la valorisation du titre reste acceptable. Le multiple de valorisation atteint certes 42 fois les bénéfices attendus cette année mais il tombe à 26 fois pour l’an prochain et à 16 fois l’année suivante compte tenu de la poursuite de la croissance météorique attendue. Par conséquent, si le titre parvient à maintenir un rythme de croissance lors des prochains trimestres équivalent à ce qui a été observé ces dernières années, il y a fort à parier que les plus hauts de l’été ne tiendront pas longtemps. A ce titre, plusieurs analystes qui suivent le dossier ont relevé leur objectif de cours ce matin. C’est par exemple le cas de Portzamparc qui vise désormais 290 € sur la valeur.