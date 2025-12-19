VusionGroup met en place une nouvelle ligne de crédit RCF
VusionGroup annonce avoir utilisé une partie de sa trésorerie excédentaire pour mettre un terme et procéder au remboursement anticipé du crédit syndiqué négocié en décembre 2023, et mis en place une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF).
Cette nouvelle facilité, d'un montant de 200 millions d'euros, non tirée à la date de signature, assortie d'une clause accordéon de 100 MEUR, présente une maturité de 5 ans avec deux options d'extension d'une durée de 1 an chacune.
La mise en place de ce nouveau financement s'est traduite par une amélioration sensible des conditions financières, reflétant l'amélioration de la qualité du profil de crédit de VusionGroup, tout en renforçant la flexibilité de gestion de sa liquidité.
La société des solutions de digitalisation du commerce a renouvelé la structure sustainability-linked du financement, la marge étant notamment fonction d'indicateurs de performance relatifs par exemple aux objectifs de décarbonation de ses activités.
VusionGroup a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.
