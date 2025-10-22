Après son accès de faiblesse des derniers mois, VusionGroup repart à la hausse ce mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé la signature d'un accord avec l'enseigne britannique Morrisons, qui l'a retenu afin de digitaliser la gestion des prix dans l'ensemble de ses supermarchés.
A la Bourse de Paris, vers 11h15, le spécialiste de la digitalisation des magasins physiques prenait autour de 3,5%, à comparer avec un repli de 0,6% pour le SBF 120 au même moment. Le titre affiche désormais des gains de plus de 40% depuis le début de l'année.
Aux termes du contrat, Vusion équipera les 497 supermarchés Morrisons avec 10,8 millions d'étiquettes électroniques intelligentes (ESL) qui permettront au distributeur d'automatiser et de simplifier ses processus en magasin.
La technologie sera intégrée aux caméras de Morrisons installées en rayon, afin de favoriser l'identification des ruptures de stock et d'accélérer le réapprovisionnement, tout s'intégrant avec les opérations de e-commerce en vue de faciliter la préparation des commandes en ligne.
Le déploiement commencera début 2026.
VusionGroup, anciennement SES-Imagotag, avait fait état le mois dernier d'un bond de 51% de son chiffre d'affaires au titre du premier semestre accompagné d'une envolée de 84% de son résultat opérationnel (Ebitda).
De quoi conduire les analystes d'Euroland à considérer l'entreprise comme une 'authentique pépite' et 'sûrement l'une des plus belles réussites boursières de la French Tech de ces dernières années'.
'Avec une progression de près de +1000% en cinq ans et une capitalisation boursière de plus de quatre milliards d'euros, nous pensons pourtant que l'histoire ne fait que commencer', soulignait récemment la société de Bourse.
VusionGroup a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.
