VusionGroup s'envole de 15% et caracole ainsi en tête du SBF 120 parisien, propulsé par un relèvement d'objectifs du groupe de solutions numériques pour la grande distribution, à l'occasion de sa publication semestrielle lundi soir.
Si son résultat net est ressorti négatif à -9,7 millions d'euros en données publiées au premier semestre 2025, pénalisé par des effets comptables liés au contrat Walmart, il a grimpé de 441% en données ajustées, à 42,8 MEUR.
'Comme d'habitude, le groupe a délivré une croissance très élevée du profit brut (+66%), de l'EBITDA (+84%) et de l'EBIT (+121%), tous en termes ajustés, ce qui est évidemment très positif', souligne plus largement Stifel.
Son chiffre d'affaires a grimpé de 51% à 649 MEUR, une performance tirée par l'Amérique du Nord, et si les ventes en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) ont reculé de 17%, elles pourraient rebondir au second semestre selon la société.
Surtout, VusionGroup a revu ses objectifs pour l'année 2025 à la hausse, tablant désormais sur une marge d'EBITDA ajustée en amélioration de +200 à 300 points de base et sur un chiffre d'affaires ajusté de 1,5 MdEUR.
Indiquant en outre 'avoir perçu un ton bien plus confiant de l'entreprise concernant l'année 2026 par rapport aux semaines récentes', Stifel anticipe des révisions significatives d'estimations du consensus et reste à l'achat sur le dossier.
VusionGroup a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.