VusionGroup s'envole après un relèvement de ses objectifs

VusionGroup s'envole de 15% et caracole ainsi en tête du SBF 120 parisien, propulsé par un relèvement d'objectifs du groupe de solutions numériques pour la grande distribution, à l'occasion de sa publication semestrielle lundi soir.



Si son résultat net est ressorti négatif à -9,7 millions d'euros en données publiées au premier semestre 2025, pénalisé par des effets comptables liés au contrat Walmart, il a grimpé de 441% en données ajustées, à 42,8 MEUR.



'Comme d'habitude, le groupe a délivré une croissance très élevée du profit brut (+66%), de l'EBITDA (+84%) et de l'EBIT (+121%), tous en termes ajustés, ce qui est évidemment très positif', souligne plus largement Stifel.



Son chiffre d'affaires a grimpé de 51% à 649 MEUR, une performance tirée par l'Amérique du Nord, et si les ventes en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) ont reculé de 17%, elles pourraient rebondir au second semestre selon la société.



Surtout, VusionGroup a revu ses objectifs pour l'année 2025 à la hausse, tablant désormais sur une marge d'EBITDA ajustée en amélioration de +200 à 300 points de base et sur un chiffre d'affaires ajusté de 1,5 MdEUR.



Indiquant en outre 'avoir perçu un ton bien plus confiant de l'entreprise concernant l'année 2026 par rapport aux semaines récentes', Stifel anticipe des révisions significatives d'estimations du consensus et reste à l'achat sur le dossier.