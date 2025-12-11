La réunion de la FED laisse les marché en pleine expectative et rares sont les écarts supérieurs à 1% en valeur absolu au sein du SBF-120 : VusionGroup qui vient de ricocher sous 215E retombe sous 205E et pourait revenir menacer le support court terme des 202E (du 2 décembre) et revenir s'appuyer sur 197,7E, le plancher du 21 novembre.