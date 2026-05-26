Wacker Chemie dégradé par UBS

Wacker Chemie cède du terrain à la Bourse de Francfort (-3,10%, à 97,58 euros), pénalisé par la dégradation d'acheter à neutre d'UBS, qui a toutefois relevé son objectif de cours de 84 à 104 euros.

La banque suisse a abaissé sa recommandation à la suite d'une revalorisation du titre de 40% depuis le début de l'année. Les analystes estiment que le cours de l'action reflète désormais de plus en plus les attentes de reprise dans les divisions Silicium Polycristallin et Chimie.



Auparavant, pour UBS, la thèse d'achat reposait sur un redressement des ces activités. Toutefois, après la récente hausse du titre le profil rendement/risque est plus équilibré aux niveaux actuels, compte tenu d'une visibilité limitée sur le calendrier et l'ampleur d'une future hausse des résultats.



Les analystes visent toujours une solide hausse de l'Ebitda, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 8% sur la période 2026-2030, largement soutenue par les réductions de coûts du programme PACE de 300 millions d'euros.



En revanche, le taux de croissance annuel composé du chiffre d'affaires ne devrait être que de 3% sur la même période dans la Chimie, un niveau inférieur aux moyennes historiques qui reflète la faiblesse persistante des marchés finaux et une visibilité limitée à court terme. Le redressement des marges de la Chimie, autour de 15%, ne devrait intervenir qu'à partir de 2030.