Waga Energy conserve une flexibilité financière importante selon Stifel

Stifel réitère son conseil à l'achat sur le titre Waga Energy avec un objectif inchangé de 30 E après la publication des résultats.

L'analyste estime qu'un tournant de l'EBITDA pour l'exercice 2025 a été atteint malgré un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions.



Waga Energy avait déjà annoncé un chiffre d'affaires de 59,6 millions d'euros pour l'exercice 2025 (+7 % sur un an), soutenu par les revenus de la production de gaz naturel renouvelable (+23 % sur un an).



"Si la croissance du chiffre d'affaires est restée modérée en raison d'une montée en puissance plus lente que prévu des actifs américains, l'EBITDA est devenu positif à 1,2 million d'euros (contre -2,6 millions d'euros en 2024 et -2 millions d'euros en 2025), marquant ainsi un net point d'inflexion opérationnel, en avance sur les objectifs initiaux" note le bureau d'analyse.



Selon Stifel, la visibilité des revenus récurrents continue de se renforcer grâce à l'expansion du portefeuille, avec 36 unités en exploitation (1,9 TWh/an) et 19 unités en construction (1,8 TWh/an), portant le portefeuille total à 55 projets et une capacité installée de 3,8 TWh/an.



"Une fois mise en service, cette installation représente 221 millions d'euros de revenus annuels récurrents contractuels (+21 % en glissement annuel), soulignant l'évolutivité et la visibilité de trésorerie du modèle d'investissement de Waga Energy" précise Stifel.



L'analyste juge que le portefeuille de projets commerciaux demeure solide et de plus en plus mature. Dans un contexte de marché plus prudent, le portefeuille de Waga Energy s'est étendu à 238 projets, représentant 18,8 TWh/an (+12 % en glissement annuel et +8 % par rapport à février 2026).



La note souligne également que la liquidité s'élevait à 250 millions d'euros à fin 2025 (60 millions d'euros de trésorerie, 190 millions d'euros de dette non utilisée), soutenue par 193 millions d'euros de nouvelle dette contractée au cours de l'année.



Selon Stifel, avec une conversion de 95 % de l'EBITDA des projets en flux de trésorerie opérationnels (23 millions d'euros d'EBITDA des projets pour l'exercice 2025), Waga Energy conserve une flexibilité financière importante pour financer les projets de construction en cours et poursuivre une accélération sélective, notamment en Amérique du Nord et en Europe.



"Les objectifs à moyen terme sont repoussés. La direction a confirmé que l'objectif de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 4 TWh de capacité installée, initialement prévu pour 2026, est désormais attendu avec un retard d'environ 18 mois (2027-2028). Toutefois, l'ambition de garantir plus de 400 millions d'euros de revenus annuels récurrents signés d'ici fin 2026 demeure intacte, sous réserve de la réalisation des projets aux États-Unis" rajoute l'analyste en conclusion de son étude.