Ce montant doit permettre à la société de financer un portefeuille d'une vingtaine d'unités Wagabox en exploitation, financer des projets en construction en France, en Espagne et en Italie, ainsi que de financer de nouveaux projets non encore contractualisés en Europe.
Waga Energy précise que cette transaction est structurée comme un financement vert, les fonds devant être alloués à des projets contribuant à l'atténuation du changement climatique, en lien avec la captation et la valorisation du gaz issu des sites de stockage des déchets.
Waga Energy est un producteur indépendant de biométhane, spécialisé dans la valorisation des gaz de décharge en biométhane à prix compétitif et conforme au réseau. Dotée d'une expertise unique en ingénierie gazière et d'une technologie propriétaire brevetée, la société développe, finance, construit, met en service et exploite des unités d'épuration utilisant sa technologie propriétaire WAGABOX®. Waga Energy contribue à la lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de méthane des décharges et en remplaçant les combustibles fossiles par une énergie locale et renouvelable.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.