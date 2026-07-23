Waga Energy signe un financement de 128 millions d'euros

Le spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets a signé une financement bancaire structuré de 128 millions d'euros pour une maturité de 10 ans.

Ce montant doit permettre à la société de financer un portefeuille d'une vingtaine d'unités Wagabox en exploitation, financer des projets en construction en France, en Espagne et en Italie, ainsi que de financer de nouveaux projets non encore contractualisés en Europe.



Waga Energy précise que cette transaction est structurée comme un financement vert, les fonds devant être alloués à des projets contribuant à l'atténuation du changement climatique, en lien avec la captation et la valorisation du gaz issu des sites de stockage des déchets.