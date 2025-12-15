Wall Street : 13ème séance de stagnation, semiconducteurs, pétrole et cryptos attaquées

Wall Street conclut une 13ème séance de stagnation par un repli moyen de -0,3% (-0,1% pour le Dow Jones, -0,16% pour le S&P500, -0,5% pour le Nasdaq) : la situation semble de plus en plus figée depuis le 26 novembre, tout se déroule comme si "l'année était faite" depuis 3 semaines, avec des scores qui satisfont tout le monde (+14% pour le "Dow", +16% pour le "S&P", +19,5% pour le Nasdaq à l'ouverture ce lundi).



Les trimestriels de Nvidia n'ont pas "fait la différence", ni le "PCE", ni les chiffres d'ADP, ni le FOMC de la FED, ni la hausse des taux depuis début décembre, ni le recul des prix du pétrole (qui se poursuit)... et du coup, même avec le "NFP" attendu demain, ou le "CPI" jeudi, on se demande ce qui pourrait restaurer une "dynamique" d'ici vendredi et la séance "cruciale" des "4 sorcières" qui conclut l'année pour une majorité de gérants avant la "trêve des confiseurs".



En ce qui concerne le "NFP" publié demain, le consensus parie que l'économie des Etats-Unis n'a créé que 35 000 emplois non agricoles en novembre, ce qui serait un faible score pour un mois où la grande distribution embauche volontiers de nombreux "extras" pour le "Black Friday".



Ces chiffres, diffusés avec plus de quinze jours de retard en raison de la fermeture des administrations fédérales, devraient également intégrer les estimations des créations de postes en octobre, évaluées à environ 55 000 emplois (évaluation publiée avec 1 mois et demi de retard), mais pas le taux de chômage pour ce mois, la paralysie du Département du Travail ayant empêché la collecte de certaines données.



Par ailleurs, le rapport sur l'inflation de novembre, programmé jeudi, devrait montrer que les prix à la consommation (CPI) ont progressé de 3% sur un an, un rythme inchangé par rapport à septembre, sachant que les données d'octobre ne seront jamais publiées en raison du "shutdown".



Pour l'heure, trois phénomènes ont marqué cette séance : le repli du Nasdaq s'inscrit une nouvelle fois dans le sillage d'Oracle (-2,55%), de Broadcom (-5,6%), mais aussi de leurs concurrents ARM (-5%), Western Digital (-2,5%).

On remarquait aussi les -4,5% de Workday, les -6,6% de Costar Group puis les 6,4% de Coinbase et les -8,2% de Strategy alors que le Bitcoin a plongé de -4% à partir de 15H15, chutant de 89.800 vers 85.500$ vers 19H15, l'Ethereum décrochant de -8% en ligne droite, de 3.175$ (autour de midi) vers 2.900$, puis 2.920$ vers 22H.

Le second phénomène, c'est le stress qui ressurgit : malgré des écarts étriqués sur le "S&P", l'indice VIX du CBOE, qui fait office de "baromètre de la peur" à Wall Street, rebondit de +5% vers 16,60.

Le troisième phénomène, c'est la chute du pétrole : le WTI chute de -1,8 vers 56,50$ sur le NYMEX. Le plancher annuel est enfoncé, le baril atteint son plus faible niveau depuis février 2021... comme si l'activité économique allait ralentir début 2026.

En ce qui concerne les prévisions pour l'an prochain, Scott Chronert, stratège de Citi, "l'année à venir se caractérisera encore par des performances très inégales entre les spécialistes de l'IA et les autres entreprises n'ayant d'autre choix que de s'adapter à cette nouvelle donne technologique, une configuration dite "économie en K" qui bénéficie à quelques gagnants mais pénalise les moins biens lotis".

"Partir de niveaux de valorisation aussi élevés constitue un frein pour le marché, mais pas un obstacle infranchissable", juge le professionnel.



"En revanche, cela accroît fortement la pression sur les fondamentaux pour que ceux-ci justifient la poursuite de la hausse", l'analyste s'attend néanmoins à voir le S&P progresser de plus de 12% en 2026 pour atteindre le seuil des 7.700 points, après des gains qui atteignent déjà 16% cette année.



Mais au cours des 50 dernières années, il est quasi impossible de trouver un consensus d'analystes qui ne pronostiquent pas 10 à 12% pour l'année à venir