Après la paralysie récente de l'administration fédérale, qui a laissé les décideurs publics naviguer à vue, le premier véritable point de repère est le prochain rapport PCE sur l'inflation, publié demain. Il est attendu avec une impatience par les investisseurs, qui espèrent qu'il confirmera que la Réserve fédérale s'apprête enfin à entamer un cycle de baisse des taux. Selon le FedWatch Tool du CME et LSEG, les marchés intègrent désormais une probabilité d'environ 85% à 87% d'une baisse de 25 points de base dès la semaine prochaine. Pourtant, l'évidence statistique, notamment sur l'emploi, semble peu limpide…

Les données d'ADP ont signalé un marché du travail plus tendu, et la dernière enquête de l'ISM a indiqué un reflux des pressions inflationnistes. Les licenciements américains ont chuté de 53% en novembre par rapport au mois précédent, selon Challenger, Gray & Christmas, bien que les suppressions d'emplois restent élevées depuis le début de l'année. Puis est tombée la surprise de la semaine : les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, publiées ce matin, sont tombées à 191 000 pour la période se terminant le 29 novembre, bien en-deçà des 220 000 anticipés par les économistes. Contrairement à l'ADP, cette lecture renforce l'idée d'un marché du travail résilient, même si les licenciements progressent dans certains secteurs, compliquant la tâche de la Fed. Aux décideurs d'interpréter si ce "191 000" est un signe de force ou un affaiblissement différé. Les investisseurs semblent considérer ce rapport comme positif, puisque le contrats à terme ont progressé à New York après sa publication ce matin.

Par ailleurs, beaucoup d'analystes anticipent une forte croissance des bénéfices des petites entreprises l'an prochain, ce qui contribuerait à expliquer la surperformance du Russell 2000 face au S&P 500 sur le trimestre, même si les contrats à terme sur les small caps ont reculé de 0,1% jeudi.

Pourtant, le véritable suspense n'a rien à voir avec les données. Il repose sur l'identité du prochain président de la Fed. Donald Trump a laissé entendre que Kevin Hassett serait son choix. Les investisseurs obligataires ont déjà averti le Trésor qu'Hassett pourrait aligner la politique monétaire sur le souhait présidentiel d'une baisse rapide des taux. À Wall Street, on se réjouit d'un éventuel président enclin à réduire le coût du crédit, tandis que d'autres redoutent les conséquences sur l'inflation.

Scott Bessent, secrétaire au Trésor, demeure la figure économique centrale de l'administration Trump, au grand soulagement des financiers qui voient en lui le seul adulte dans la pièce. Selon Bloomberg, il pourrait reprendre son rôle de conseiller présidentiel si Kevin Hassett prend la tête de la Fed. Bessent a d'ailleurs désamorcé hier l'un des possibles pièges du marché en assurant aux investisseurs que l'administration disposait d'un plan B immédiatement opérationnel si les tribunaux américains venaient à contester la légalité des tarifs douaniers en janvier.

Côté entreprises, Snowflake a plongé de 9,2% après avoir publié des objectifs pour le quatrième trimestre inférieurs aux attentes. Certes, la société a signalé une demande accrue pour son agent d'IA et signé un contrat de 200 millions de dollars avec Anthropic, mais cela ne suffit pas aux yeux des investisseurs. Salesforce a connu la trajectoire inverse : le titre a gagné 5% après la clôture et 2% avant l'ouverture, l'entreprise ayant relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 2026 grâce à un fort intérêt des entreprises pour sa plateforme d'agents d'IA.

Ailleurs, Paypal a cédé 1% après un abaissement de recommandation par JP Morgan, passé à "neutre". Kroger, toujours confronté à la hausse des coûts alors que les consommateurs resserrent leurs dépenses, doit publier ses résultats en même temps que Dollar general et Ulta beauty. Hewlett packard enterprise est également dans le pipeline des publications.

On a appris par ailleurs que Sam Altman a discrètement étudié la possibilité d'acquérir ou de s'associer à une entreprise spatiale (Stoke space notamment) dans le cadre d'un projet visant à concurrencer SpaceX. L'opération pourrait nécessiter plusieurs milliards de dollars, apparemment le prix à payer pour tenter d'impressionner Elon Musk. Pendant ce temps, des élus démocrates à Washington somment les géants technologiques (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia) de s'expliquer sur des dons finançant un projet de salle de bal à la Maison-Blanche, estimé à 250 millions de dollars, alors que des soupçons de contreparties emergent.

Sur la scène internationale, Vladimir Poutine est en visite en Inde pour séduire Narendra Modi à coups de pétrole bon marché et de contrats d'armement, au grand agacement de l'administration Trump.

Les cotations du jour :

Dollar index : 98 889

: 98 889 Or: 4 191 USD

Pétrole brut (BRENT): 62,92 USD (WTI) 59,27 USD

(BRENT): 62,92 USD (WTI) 59,27 USD États-Unis 10 ans: 4,07%

10 ans: 4,07% BITCOIN: 92 615 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Accenture a investi dans Wevo pour soutenir la croissance axée sur le client, bien que les termes financiers de l'accord n'aient pas été disclosed.

Monks Investment Trust a affiché un rendement total NAV de 29% en H1, surperformant son indice de référence tout en insistant sur une exposition mesurée à l'IA, évitant des noms importants comme Alphabet, Broadcom, et Tesla.

Les régulateurs européens ont intensifié leur contrôle antitrust sur Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et TikTok, avec des actions allant de lourdes amendes d'un milliard d'euros à de nouvelles enquêtes sur l'IA, la publicité et la domination du marché numérique.

Allegion a annoncé son dividende trimestriel, prolongeant ses retours réguliers aux actionnaires.

Guidewire Software a gagné 5,2% en préouverture après avoir dépassé les prévisions de profits du premier trimestre.

Hormel Foods prévoit 12,2-12,5 MdsUSD de ventes nettes pour l'exercice 2026, avec un BPA ajusté en hausse pouvant atteindre 10%.

Dollar general a relevé ses prévisions annuelles de bénéfice et de ventes, attribuant le haut de la demande des essentiels et une meilleure maîtrise des coûts.

BlackRock s'attend à ce que l'IA continue de driver les marchés en 2026 mais avertit des volatilités dues à la surconcentration du marché et aux risques de levier.

Meta est sous investigation européenne pour sa politique d'IA sur WhatsApp, que les régulateurs estiment pouvoir bloquer des fournisseurs d'IA rivaux et nuire à la concurrence.

Amazon envisagerait de mettre fin à son partenariat de livraison annuel de plus de 6 MdsUSD avec USPS, visant à étendre son propre réseau logistique.

OpenAI a accepté d'acquérir Neptune, un fournisseur de traçage d'entraînement de modèles IA, pour renforcer ses capacités de développement.

Tesla a vu ses ventes de voitures au Royaume-Uni chuter de 19% en novembre face à une concurrence accrue et à une gamme de modèles qui arrive à maturité.

Palantir, Nvidia et CenterPoint Energy se sont associés pour lancer Chain Reaction, une plateforme logicielle visant à accélérer la construction de centres de données IA en s'attaquant aux défis de la chaîne d'approvisionnement et des permis.

J.P. Morgan a finalisé une placement accéléré pour l'augmentation secondaire de 3,58% du capital social de CIE Automotive.

Boeing a élu Bradley D. Tilden dans son conseil alors que la FTC a approuvé sa fusion avec Spirit AeroSystems, nécessitant des cessions d'actifs pour répondre aux préoccupations antitrust.

Charles Schwab prévoit de nouvelles fusions et acquisitions, intégrant de nouvelles acquisitions, offrant Bitcoin et Ethereum à ses clients, et explorant diverses opportunités.

Chevron prévoit d'allouer jusqu'à 19 MdsUSD en 2023 pour ses opérations aux États?Unis et au Guyana, dont un budget de 17 MdsUSD pour les opérations en amont.

