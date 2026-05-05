Wall Street : 25ème séance de hausse, le SOXX à +55% en 5 semaines

Wall Street, c'est devenu un mix de métronome et de bulldozer : le trend haussier est inexorable, le Nasdaq (+1,3%) aligne un 4ème record absolu consécutif "intraday"(dont 3 en clôture), le S&P500 (+0,8%), inscrit son 3ème record de clôture en 4 séances. Le S&P500 et le Nasdaq réussissent le doublé "intraday clôture" (à respectivement 7273 et 7.260 puis 28.065/28.015), ainsi que le Russell-2000 qui s'envole de +1,73% vers 2.844.

Publié le 05/05/2026 à 23:29 - Modifié le 05/05/2026 à 23:33 Partager



L'indice "SOXX" devient stratosphérique avec un nouveau record pulvérisé à la nitroglycérine : +5% en séance à 486,2, +4,5% en clôture à 482,7, soit +55% depuis le 30 mars, et 17 records absolus en 25 séances (soit plus de 2% de gain en moyenne par séance... et sur une période aussi longue, c'est du jamais vu, même après 60% de baisse du Nasdaq en 2003 !).



Jamais aucun indice ou sous-indice coté aux Etats Unis n'a jamais approché une telle performance en 5 semaine en un siècle et demi : même le rallye des "dot.com" apparaît anodin en regard de la trajectoire du "SOXX".



Et comme tout semble aller de nouveau merveilleusement bien -pas d'incident recensés comme la veille dans le Golfe Persique-, le "VIX" se détend de -5% et retombe vers 17,40.

Et pour que le bonheur de Wall Street soit complet, tout se déroule aussi à merveille dans l'avant-séance, puis l'après-séance.



C'est AMD qui amène la cerise sur le gâteau ce soir, avec +5% en "OTC" pour un nouveau record flamboyant de 373$ : le titre voit son cours multiplié par 2 en 5 semaines, et ce n'est pas un cas isolé au sein du Nasdaq puisque Micron (+11%) réalise le même exploit, Intel (+13%) fait encore mieux (de 41à 110$ depuis le 30 mars, soit X.2,7).

Pour AMD, toutes les bonnes cases sont cochées : chiffre d'affaires de 10,25Mds$ (9,89 attendu, dont 5,8Mds$ pour les datacenters), bénéfice de 1,37$ par titre (1,29$ estimé), estimations relevées pour l'année en cours.



Mais même avec ces résultats canons, le titre se paye 15 fois son chiffre d'affaire et plus de 70 fois ses profits, mais c'est un prix que Wall Street paye avec allégresse, aucune valorisation ne semblant trop excessive vu les promesses de l'I.A.



La séance de mardi a été riche en indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis (emploi, activité, balance commerciale).

Malgré des taux hypothécaires proches de 7,00%, le marché immobilier résiste : les ventes de logements neufs ont dépassé les attentes en mars, à 682 000 en rythme annualisé, contre 652 000 anticipé.

Les permis de construire ont également progressé plus que prévu, de 11%, contre une estimation à +10,9%.



Quelques signaux de modération apparaissent toutefois dans les services. L'indice ISM non manufacturier a reculé à 53,6 en avril, contre 54 attendu. Le PMI du secteur ressort au contraire en légère hausse à 51, mais reste en deçà des anticipations (51,3).



Le marché du travail envoie des indications contrastées : le chômage s'établissait jeudi dernier à des plus bas historiques, les ouvertures de postes, mesurées par l'enquête JOLTS, reculent légèrement sur un mois tout en demeurant supérieures aux attentes.



La surprise provient du déficit commercial qui s'est creusé de 4,4% à 60,3 milliards de dollars en mars, un niveau toutefois inférieur aux prévisions qui tablaient sur 61 milliards. Les exportations massives de GNL et de pétrole en avril devraient faire repasser le commerce US dans le vert.



Les marchés obligataires ont accueilli ces publications de façon favorable : le "10 ans" se détend de -2,3Pts vers 4,426%, le "30 ans" de -3Pts vers 4,995%.