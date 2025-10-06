Wall Street : 3 nouveau records absolus de clôture, malgré tension des taux

Le S&P500 aligne une 7ème hausse consécutive et un 4ème record d'affilée (le 32ème de l'année) avec une clôture en hausse de 0,36% vers 6.740.

On assiste aussi à la 6ème hausse sur 7 du Nasdaq qui engrange +0,7% à 22.940 après un nouveau record absolu à 22.992Pts.

Record absolu également pour le Russell-2000, avec un doublé 'intraday/clôture' à respectivement 2.501 et 2.483.



le Nadaq-100 (+0,8%) a franchi le cap des 25.000 pour la 1ère fois de l'histoire (+18,5% depuis le 1er janvier) dans le sillage de l'inévitable Palantir (+3,8%), Tesla (+5,5% mais surtout d'AMD avec +23,7% sur une méga-commande d'OPEN-AI, représentant 6 gigawatts de capacité de calcul -projet également soutenu par Microsoft- ce qui alimente une forme d'écosystème circulaire ou clients et fournisseurs enchainent les contrats et participations croisées: de super-conglomérats bien plus puissants que la plupart des états -et bientôt- que les USA sont en train d'émerger, affichant des niveaux de valorisation record et pesant plus d'un tiers de la capitalisation de Wall Street.



Les indices boursiers restent totalement indifférents au fait que les T-Bonds se dégradent : +4Pts vers 4,1600% sur le '10 ans', +4Pts sur le '30 ans' vers 4,754%.



Rien ne semble pouvoir stopper l'irrésistible ascension des indices US, d'autant que les jours à venir s'annoncent relativement peu chargés en termes de statistiques, avec l'indice de confiance 'UMich' aux Etats-Unis.



'De la part des banques centrales, doivent paraître dans les prochains jours les minutes de la réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) et le compte rendu de celle de la BCE en septembre', note Deutsche Bank.



Les tous prochains jours s'annoncent incertains vu l'obnubilation haussière de Wall Stree, mais pour ceux qui hésitent à payer les plus hauts, on ressort des études qui démontrent qu'acheter des records s'avère payant, comme d'août 2020 à décembre 2021, puis de mai 2024 à février 2025.

A partir de la fin de la semaine débutera le bal des publications de résultats trimestriels des entreprises US.

