Wall Street : 33e triplé record de l'année

La semaine s'est achevée dans l'euphorie à Wall Street, avec un triplé de doublés 'intraday/clôture', et il s'en est fallu de rien (0,3%) pour que le Russell-2000 (+1,24% à 2513) ne complète le trio pour un quadruplé historique : voilà une seconde semaine positive d'affilée (la 13e sur 16 depuis le 20 juin dernier), avec des gains s'étageant entre +1,9% pour le 'S&P' et +2,3% pour le Nasdaq-100.



Ce dernier, avec +1,04% à 25 358, a inscrit son 33e record de clôture (et 35e intraday) depuis le début de l'année (il a gagné un peu plus de 50% depuis le 8 avril), tiré par les locomotives de la 'tech' et les 'semi' avec AMD +7,6%, Micron +6%, Broadcom +2,9%, ARM +2,5%, Nvidia +2,25%.



Le Dow Jones (+1% à 47 207) a aligné sa 13e clôture record en 2025 et le S&P 500 (+0,8% à 6792), son 34e record de clôture (et 36e intraday) de l'année (il a pris +15,5% depuis le 1er janvier, +37% depuis le 8 avril), le 'VIX' qui lui est associé s'étant détendu de -5,4% vers 16,40, soit -40% sur la semaine écoulée.



Ce fut donc un vendredi historique pour Wall Street qui plafonnait depuis le 10 octobre et qui semblait avoir trouvé un bon prétexte pour effacer ses récentes résistances avec la publication à 14h30 de l'inflation aux Etats-Unis : si son taux annuel 'global' a progressé de +0,1 point vers 3%, le taux 'core' a reculé de -0,1 point vers 3%.



Wall Street n'a retenu bien sûr que le tassement du CPI 'core' et le soulagement de voir l'inflation ressortir dans le bas de la fourchette anticipée.



Il y avait également le PMI 'composite' du secteur privé des Etats-Unis, ressorti en hausse à 54,8 en estimation flash pour le mois en cours, après 53,9 pour septembre : toujours pas de signe précurseur de récession, mais cela ne devrait pas dissuader la Fed de baisser ses taux de -25 points de base mercredi prochain.



Enfin, petit bémol à un tableau résolument 'Goldilocks' (croissance soutenue, inflation contenue) avec l'indice de confiance du consommateur américain calculé par l'Université du Michigan ('UMich') ressorti à 53,6 en donnée définitive pour octobre, à comparer à 55 en estimation préliminaire et à 55,1 pour septembre.



Le soulagement qui en a résulté éclipsait le fait qu'il n'y avait toujours pas le moindre commencement d'issue au 'shutdown' qui frappait les administrations publiques américaines depuis 3 semaines et demi.



Les marchés obligataires US accueillaient avec un soulagement très mesuré le CPI à 3% : le '2 ans' s'est détendu de -1 point de base vers 3,472%, le '10 ans' a stagné entre 3,995 et 4,005% et le '30 ans' s'est dégradé de +2,2 points de base vers 4,593%.