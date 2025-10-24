Wall Street : 33ème triplé record de l'année, +2% hebdo, le VIX efface -40% sur la semaine

Publié le 24/10/2025 à 23:47 Partager

La semaine s'achève dans l''euphorie à Wall Street, avec un triplé de doublés 'intraday/clôture', et s'en est fallu de rien (0,3%) pour que le Russell-2000 (+1,2% à 2.512) ne complète le trio pour un quadruplé historique: voilà une seconde semaine positive d'affilée (la 13ème sur 16 depuis le 20 juin dernier), avec des gains s'étageant entre +1,9% pour le 'S&P' et +2,3% pour le Nasdaq.



Ce dernier, avec +1,04% à 25.358 inscrit son 33ème record de clôture (35ème intraday) depuis le début de l'année (il gagne un peu plus de 50% depuis le 8 avril), tiré par les locomotives de la 'tech' et les 'semi' avec AMD +7,6%, Micron +6%, Broadcom +2,9%, ARM +2,5%, Nvidia +2,25%.



Le Dow Jones (+1% à 47.207) aligne sa 13e clôture record en 2025 et le S&P 500 (+0,8% à 6.792) aligne son 34e record de clôture (et 36ème intraday) de l'année (il gagne +15,5% depuis le 1er janvier, +37% depuis le 8 avril), le 'VIX' qui lui est associé s'est détendu de -5,4% vers 16,40, soit -40% sur la semaine écoulée.



C'est donc un vendredi historique pour Wall Street qui plafonnait depuis le 10 octobre et qui semble avoir trouvé un bon prétexte pour effacer ses récentes résistances avec la publication à 14H30 de la statistique 'CPI' de l'inflation aux États-Unis: si l'inflation 'globale' progresse de +0,1% vers 3,00%, l'inflation 'core' se contracte symétriquement de -0,1% vers 3,00%.

Wall Street ne retient bien sûr que le tassement du CPI 'core' et le soulagement de voir l'inflation ressortir dans le bas de la fourchette anticipée.



L'indice des prix à la consommation resort en hausse +0,3% en séquentiel contre +0,4% en septembre sur un mois et l'indice 'Core' affiche une progression de 0,2% d'un mois sur l'autre.

Il y avait également le PMI 'Composite' de la croissance du secteur privé des Etats-Unis : elle accélère de +0,5 en octobre, à 54,8 en estimation flash pour le mois en cours, après 53,9 en donnée définitive pour septembre: toujours pas de signe précurseur de récession, mais cela ne devrait pas dissuader la FED de baisser son taux directeur de -25Pts mercredi prochain.



S&P Global précise que des améliorations dans la production et les nouvelles affaires sont enregistrées à la fois dans l'industrie manufacturière et dans les services, bien que les deux secteurs signalent des exportations en recul, ce qui suscite des interrogations au sujet de l'impact des politiques publiques comme les droits de douane.



Enfin, petit bémol à un tableau résolument 'Goldilocks' (croissance soutenue, inflation contenue) avec la confiance du consommateur américain qui se dégrade ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan ('UMich') qui ressort à 53,6 en donnée définitive, à comparer à 55 en estimation préliminaire et à 55,1 pour septembre.

Cette dégradation en octobre par rapport au mois précédent résulte de baisses à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles (-1,8 point à 58,6) et de celui des attentes des ménages (-1,4 point à 50,3).



Pas de mauvaise nouvelle = bonne nouvelle et le soulagement qui en résulte éclipse le fait qu'il n'y toujours pas le moindre commencement d'issue au 'shutdown' qui frappe actuellement les administrations publiques américaines depuis 3 semaines et demi (4 mardi prochain)..



A ce propos, le 'shutdown' est rentré dans sa 4ème semaine et attaquera la 5ème mercredi (jour de conférence de presse de Jerome Powell) et il n'y pas le commencement d'une ébauche de compromis entre Démocrates et Républicains au Congrès.



Les marchés obligataires US accueillent avec un soulagement très mesuré le CPI à 3% : le '2 ans' se détend de -1Pt vers 3,472%, le '10 ans' stagne entre 3,9950 et 4,005% (+0,5 à +1Pts) et le '30 ans' se dégrade de +2,2Pts vers 4,593%.