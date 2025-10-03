Wall Street : 3ème triplé de records absolus d'affilée, le SOXX explose à 281,7$

Publié le 03/10/2025 à 01:23 Partager

Wall Street continue d'ignorer les conséquences du shutdown (fermeture partielle des administrations fédérales), ainsi que de la publication d'un rapport d'ADP illustrant la morosité du marché du travail américain la veille (-32.000 emplois en août, et -3.000 en juillet, contre +50.000 annoncés).

Les records s'enchainent donc, avec ou sans 'stats', avec ou sans détente sur le front géopolitique (les Etats Unis veulent aider l'Ukraine à cibler des raffineries et usines d'armement en Russie)... mais toujours ce même leitmotiv, 'la FED va baisser les taux' et par 2 fois d'ici fin 2025.



Cette hypothèse rassemble un consensus hégémonique de 90% et ce sera une fois de plus le 'fil rouge' de cette 6ème séance de hausse consécutive de hausse (et 3ème record historique d'affilée).

Et il s'agit une fois de plus d'un triplé 'intraday/clôture', sachant que les 'plus hauts' ont été inscrits dès l'ouverture : après une timide consolidation de 16H30 jusqu'à 20H, les acheteurs ont repris la main durant l'après-midi et l''indice Dow Jones(+ 0,17% culmine au final à 46.519), le S&P500 grappille 0,06% à 6.715 (après un zénith absolu à 6.731 et Nasdaq Composite engrange 0,39% et pulvérise un record à 22.844 (après avoir culminé à 22.900Pts).



Ce sont -une fois de plus- les semiconducteurs qui ont arraché Wall Street vers des sommets inédits avec ASML +4,3%, Intel +3,8%, AMD +3,5%, Applied Materials +2,7%, Broadcom +1,5%, Nvidia (+1% 'seulement' mais nouveau record absolu et une capitalisation de 4.600Mds$ (4.650Mds en séance avec un zénith à 191$).

L'indice 'SOXX' des 'semi' s'envol de +2% et pulvérise un record à 282$ (moyennant un 'gap' au-dessus de 276,35$) qui traduit peut-être un 'FOMO'.



Le rapport sur l'emploi de septembre pourrait ne pas être publié ce vendredi à cause du shutdown, lequel a empêché la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes à l'industrie américaine cet après-midi.

Petite indication toutefois sur l'état du marché du travail avec l'enquête mensuelle de Challenger Gray & Christmas qui traduit une petite baisse des licenciements sur 1 an, à 56.000 contre 86.000 en août 2024. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que en cumulé, 946.000 postes ont été supprimés depuis le 1er janvier et les projections donnent entre 200.000 et 210.000 emplois créés d'ici fin 2025 contre 484.000 en 2024 et 726.000 en 2023.



Sur le front des taux, faute de 'stats' aux Etats Unis, ce fut calme le plus plat sur les T-Bonds jusque vers 18H, puis les rendements se sont légèrement détendus : le '10 ans' efface -2Pts vers 4,09%, le '30 ans' -2,5Pts vers 4,690%, le '2 ans' se dégrade de +1Pt vers 3,549%.



Le pétrole ne refait pas surface et le baril de WTI chute de -2% pour un nouveau plancher 60,5$ (au plus bas depuis le 1er juin).