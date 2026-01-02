Wall Street : 4 replis consécutifs mais gain mensuel pour finir 2025

L'année 2025 ne se termine pas au champagne, mais sur une 4e séance de repli consécutive, avec des scores très homogènes de -0,75% sur les 3 principaux indices US. A noter cette nette tension du "VIX" qui affiche +5% au-delà des 15... mais rien d'alarmant à ce stade, juste un "feu orange".

Mais même avec cette baisse un peu inattendue, le repli cumulé ne dépasse pas -1,5% depuis vendredi dernier et cela préserve un gain symbolique sur le mois calendaire : le Dow Jones et le S&P 500 alignent bien un 8e mois de hausse consécutif.



Une série historique que l'on pressentait dès fin octobre car les 2 derniers mois de l'année s'achèvent dans le vert dans 75% des cas... et cette règle sera renforcée par la validation de ce scénario en cette ultime séance de l'année.



Le Nasdaq Composite affiche en revanche une perte mensuelle de -0,5% mais engrange +20,2% sur 2025, le S&P 500 +0,7% mensuel et +16,5% sur l'année, le Dow Jones +2% et +13% au global : c'est lui qui a bénéficié des achats les plus nourris en décembre, ce qui semble valider une amorce de rotations sectorielle en faveur d'actions plus défensives.



Mais c'est bien le "S&P" qui a été le dernier indice US à inscrire un record à 6945,77 cette année (en intraday le 26 décembre, les "7000" semblaient presque une évidence pour ce 31 décembre).



Les actions n'ont pas été les seules à mal performer ce mercredi : les T-Bonds ont également fini dans le rouge, assez clairement, avec +5 points de base sur le T-Bond 2035 à 4,1794%, +2,3 pbs sur le "2 ans" à 3,477% et le "30 ans" se dégrade de +3,5 pbs vers 4,848%.



Les 3 maturités affichent toutes cette même configuration en triangle haussier sur une période de 2 ans et 2 mois, dont la résistance horizontale menace d'être franchie à tout moment, toutes maturités longues confondues.



Le dernier chiffre "officiel" de l'année a été accueilli sans émotion à 14H30 : le Département du Travail a enregistré 199 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 22 décembre, un chiffre en repli de 16 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 218 750, en hausse de 1750 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 866 000 la semaine du 17 décembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en baisse de 47 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.



Le pétrole a rechuté de -1% vers 57,3 USD après la publication des données de l'AIE (Agence américaine d'information sur l'énergie) : les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont légèrement baissé, de -1,9 million de barils à 422,9 millions de barils la semaine du 22 décembre.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 5,8 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 94,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,5 millions de barils/jour, ce qui est très proche de l'optimal.



A noter la poursuite de la consolidation sur l'argent métal : un repli un peu "forcé" par l'augmentation imposée par le CME -pour la seconde fois en 48H, c'est une grande première- du montant des déposits pour opérer sur les dérivés du "silver" : cela fait rechuter mécaniquement le cours de l'argent papier, mais cela ne résout pas la pénurie de physique, avec des cours 25% supérieurs pour les pièces et les lingots en Asie et à Dubaï.



La pénurie ne disparaîtra pas d'une simple décision technique qui "squeeze" temporairement les "mains faibles" : le cours des contrats est voué à rejoindre le prix du physique que payent les vrais "consommateurs" (industriels, bijouterie) car en cas d'exercice des contrats, la livraison est impossible au prix "spot" (lequel est -depuis trop longtemps- factice).