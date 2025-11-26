Wall Street : 4ème hausse à la veille d'un pont jours

Publié le 26/11/2025 à 23:59

Wall Street aligne une 4ème hausse consécutive, portés par la perspective, de plus en plus consensuelle (85% en faveur) d'une baisse de taux de la Fed aux Etats-Unis le 10 décembre prochain.



Les achats du jour sont d'autant plus stratégiques ce mercredi que Wall Street s'apprête à faire un "pont" de 4 jours pour cause de "Thanksgiving" (il y aura une demi-séance ce vendredi 28, lequel coïncide avec la fin du mois calendaire).



Wall Street recycle les mêmes anticipations (à 90%) qui avaient propulsé le S&P500 vers 6.900 le 12 novembre dernier) et le Nasdaq-100 vers 26.000.(le 3 novembre).

Le Nasdaq a été dopé par les hausses de Marvell techno (+5,5%), AMD (+4%), Broadcom (+3,3%), Applied Materials (+3,1%), Micron (+2,6%), Nvidia +1,4%.

Wall Street reprend +4% en 4 séances et ce sont -ce n'est surement pas un hasard- celles qui précédent "Thanksgiving").



Le Nasdaq-100 (+0,87%) confirme le refranchissement des 25.000 (à 25.237), le S&P500 affiche +0,7% 6.813 et a refermé en séance le "gap" des 6.830 du 13 novembre avant 22H ce soir (il refranchit allègrement sa moyenne mobile à 50 jours des 6.750).

Le Dow Jones gagne également 0,67% et se hisse vers 47.427 et referme au passage le "gap" des 47.411 du 13/11.



Pas de contrariété côté "stats" : en effet les commandes de bien durables ressortent en hausse de +0,5% comme prévu.

Elles sont venues renforcer l'hypothèse d'une nouvelle réduction des taux de la Réserve fédérale le 10 décembre.



Avec le retour de l'appétit pour le risque, le stress retombe et l'indice de volatilité 'VIX' - souvent dénommé baromètre de la peur - repasse sous le seuil des 20 points: il se détend encore de -7,4% vers 17,20.

'Une fois de plus cette année, les vendeurs se retrouvent du mauvais côté des marchés', souligne Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.

'L'économie américaine reste solide, la croissance des bénéfices est robuste, le climat commercial s'apaise et la politique monétaire demeure accommodante : un ensemble de facteurs qui pousse clairement les actifs risqués à la hausse', poursuit l'analyste.



'En ajoutant à cela une saisonnalité très favorable, les flux portés par la peur de rater le train de la hausse (FOMO du "rallye de Noël) qui soutient la reprise des rachats d'actions, on obtient un environnement qu'il serait difficile - voire imprudent - de contrer pour le moment', conclut-il.



