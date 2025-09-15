Wall Street : 6ème doublé de records consécutifs pour le Nasdaq avant 1ère baisse de taux

Publié le 15/09/2025 à 23:44

La Bourse de New York poursuit sa série haussière avec une 6ème séance de hausse consécutive pour le Nasdaq (et une 8ème sur une série de 9) avec également un 6ème couplé de record 'intraday/clôture'(+0,95% à 22.350, 25ème record annuel).

Les '8 fantastiques' sont de nouveau impliquées dans ces records puisque Tesla bondit de +3,6% et Alphabet avec +4,5% (à 251,6$) est la 4ème valeur à franchir le cap des 3.000Mds$ de 'capi'.

Apple et Microsoft ont également surperformé avec +1,1%, Meta et Broadcom avec +1,2%, ainsi qu'Amazon avec +1,5%, puis Oracle (+3,5% et 920Mds$ de 'capi', la barre des 1.000Mds$ est toute proche)... mais c'est Tesla qui a illuminé le début de séance avec +7% car Elon Musk annonce avoir acheté pour un milliard de dollars d'actions, renforçant encore l'engagement du milliardaire dans son entreprise après son gigantesque plan de rémunération en actions présenté il y a dix jours (1.000Mds$ de bonus d'ici 2030 en cas d'atteinte d'objectifs ambitieux dans l'I.A et la robotique).



Pour le S&P500 (+0,47% à 6.615), c'est un 5ème doublé 'intraday/clôture' consécutif (24ème record annuel de clôture) et le Dow Jones qui avance de 0,1% à 45.863 points, est le seul indice à ne pas inscrire de nouveaux records historiques pour la seconde séance consécutive à 48H d'un 'FOMC' (réunion de la Réserve fédérale américaine) qui devrait marquer le coup d'envoi d'un cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.



Les marchés restent suspendus à l'annonce, prévue mercredi, des décisions de politique monétaire de la Fed, qui seront suivies d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



La banque centrale américaine devrait a priori opter pour une première réduction en un an du loyer de l'argent, mais les investisseurs attendent des précisions sur les perspectives économiques et surtout sur la possibilité de nouvelles baisses de taux face aux signes de ralentissement du marché de l'emploi.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée par les investisseurs d'une nouvelle baisse de taux de 25 points de base en octobre oscille autour de 79%, tandis que plus de 72% d'entre eux tablent sur une troisième réduction en décembre.



'Les marchés d'actions américains anticipent essentiellement un scénario d'atterrissage en douceur, voire une conjoncture en mode 'Boucle d'or' ('Goldilocks'), c'est-à-dire une croissance ni trop rapide, ni trop lente', souligne Scott Chronert, le stratège vedette de Citi.



'Mais historiquement, les fortes baisses de taux de la Fed interviennent plutôt quand l'économie faiblit, voire entre en récession', rappelle l'analyste.



Les T-Bonds se sont un peu détendus (la séance de vendredi avait vu les taux se dégrader de +5Pts) après la publication d'un indice 'Empire State' négatif retombant à -8,7 contre 5 attendu : le '10 ans' efface -2Pts vers 4,04%, le '30 ans' -2,3Pts vers 4,6570%.

Sur le fron de l'énergie, le baril de WTI prend +1,1% à 63,4$ sur le NYMEX... mais le secteur pétrolier finit sans direction, voire en léger repli.

Enfin, l'once d'Or inscrit un nouveau record à 3.685$/Oz tandis que l'or numérique, le Bitcoin cède -0,5% à 115.400$.