Wall Street : 7e mois de hausse pour le S&P 500 et le Dow Jones

Resté portes closes jeudi pour Thanksgiving, Wall Street a rouvert pour une séance écourtée de "Black Friday" (les échanges ont clôturé à 19H), une journée de promotions commerciales qui marque le début de la période des achats de fin d'année aux Etats-Unis.



Sans grand suspense, le S&P 500 (+0,54% à 6849 et +3,6% en hebdomadaire) aligne un 7e mois de hausse consécutif, lequel pourrait précéder un 8e puisque décembre est statistiquement le second mois le plus haussier de l'année. Sept semaines de hausse consécutives également sur le Dow Jones : +0,6% à 47 716, soit un gain mensuel de +0,3%.



Le Nasdaq rate l'exploit des 8 mois consécutifs mais avec +0,8% à 25 435, il réduit sa perte mensuelle à -1,5%. Une perte largement imputable à Supermicro et ses -34,3%, Oracle avec -23,2%, Doordash avec -22%. A noter ce vendredi la nouvelle flambée d'Intel de +10,4%, pour un gain hebdomadaire de +18%, qui replace le titre sur ses niveaux records.



Cette demi-journée à Wall Street restera marquée par une panne géante -et inédite- de plusieurs heures sur le "CME" (panne de refroidissement d'un datacenter dans l'Illinois) qui a stoppé les échanges sur les marchés dérivés (les systèmes ont redémarré progressivement).



Sans quoi la séance aurait vite sombré dans l'oubli, en l'absence de tout indicateur économique à l'agenda ce vendredi aux Etats-Unis.



Les investisseurs avaient la tête ailleurs en ce vendredi de "Black Friday", qui sert généralement de baromètre pour évaluer la santé de la consommation à l'approche de Noël.



La Fédération américaine du commerce de détail (NRF) prévoyait qu'un nombre record de 186,9 millions d'Américains feraient des achats cette année pendant le week-end de Thanksgiving, en comprenant le "Cyber Monday" qui le prolonge depuis quelques années.



Cela correspondrait à une hausse de 1,6% par rapport au chiffre de 183,4 millions de l'an dernier, qui marquait déjà une activité record.



Vu la panne sur le CME qui affectait également les "cryptos" et les matières premières, les variations sur les T-Bonds US n'ont qu'une valeur indicative : le "10 ans" se dégrade de +2,4 points de base vers 4,020% et le "30 ans" affiche +3 points de base à 4,674%.



Difficile de savoir si la panne du CME a influencé le marché à terme de l'argent, mais celui-ci connait un véritable "boom" à la hausse, de près de +6% pour un nouveau record absolu de 56,5 dollars (record provisoire inscrit à 19H précise), bien au-delà de son précédent zénith des 54,3 dollars du 17 octobre.