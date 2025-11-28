Wall Street : 7ème mois de hausse pour le 'S&P' et Dow Jones, l'argent s'envole à 56,5$

Publié le 28/11/2025 à 19:37

Resté portes closes hier pour Thanksgiving, Wall Street a rouvert aujourd'hui pour une séance écourtée de 'Black Friday' (les échanges ont clôturé à 19H), une journée de promotions commerciales qui marque le début de la période des achats de fin d'année aux Etats-Unis.



Sans grand suspens, le S&P500 (+0,54% à 6.849 et +3,6% hebdo) aligne un 7ème mois de hausse consécutif, lequel pourrait un précéder un 8ème puisque décembre est statistiquement le second moins le plus haussier de l'année.

Sept semaine de hausse consécutive également sur le Dow Jones : +0,6% à 47.716, soit un gain mensuel de +0,3%, qui doit beaucoup aux +22% de Merck, +1,5,8% d'Amgen, +9,6M de Johnson & Johnson.

Le Nasdaq rate l'exploit des 8 mois consécutifs mais avec +0,8% à 25.435, il réduit sa perte mensuelle à -1,5%.

Une perte largement imputable à Supermicro et ses -34,3%, Oracle avec -23,2%, Doordash avec -22%.

A noter ce vendredi la nouvelle flambée d'Intel de +10,4%, pour un gain hebdo de +18%, qui replace le titre sur ses niveaux records.



Cette demi-journée à Wall Street restera marquée par une panne géante -et inédite- de plusieurs heures sur le "CME" (panne de refroidissement d'un datacenter dans l'Illinois) qui a stoppé les échanges sur les marchés dérivés (les systèmes ont redémarré progressivement).

Sans quoi la séance aurait vite sombré dans l'oubli, en l'absence de tout indicateur économique. à l'agenda ce vendredi aux Etats Unis).



Les investisseurs avaient la tête ailleurs en ce vendredi de 'Black Friday', qui sert généralement de baromètre pour évaluer la santé de la consommation à l'approche de Noël.



La Fédération américaine du commerce de détail (NRF, National Retail Federation) prévoit qu'un nombre record de 186,9 millions d'Américains feront des achats cette année pendant le week-end de Thanksgiving, en comprenant le 'Cyber Monday', qui le prolonge depuis quelques années.



Cela correspondrait à une hausse de 1,6% par rapport au chiffre de 183,4 millions de l'an dernier, qui marquait déjà une activité record.



Vu la panne sur le CME qui affectait également les "cryptos", les matières premières, les T-Bonds US, les variations n'ont qu'une valeur indicative : le "10 ans" se dégrade de +2,4Pts vers 4,0200%, le "30 ans" affiche +3Pts à 4,674%.

Difficile de savoir si la panne du CME a influencé le marché à terme de l'argent, mais celui-ci connait un véritable "boom" à la hausse, de près de +6% pour un nouveau record absolu de 56,5$ (record provisoire inscrit à 19H précise), bien au-delà de son précédent zénith des 54,3$ du 17 octobre.