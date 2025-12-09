Wall Street : 9ème séance sans direction en amont du FOMC du 10/12

Publié le 09/12/2025 à 23:02 Partager

Wall Street termine une fois de plus sans direction, est c'est la 9ème séance qui voit ce scénario se répéter.



Le S&P 500 finit quasi inchangé (-0,1% à 6 840), le Nasdaq 100 prend symétriquement +0,16% pour clôturer à 25 668 et on pourrait croire que c'est l'équilibre parfait si le Dow Jones ne se démarquait pas avec -0,37% à 47 560, victime de la lourde chute chute de JP-Morgan avec -4,7% puis Boeing et Verizon avec -2,8%.

Le Nasdaq a été soutenu notamment par Applovin (+5%) et Strategy (+2,9%) qui bénéficie d'une soudaine envolée de +4,5% du Bitcoin (survenue à 15H50 ce mardi) et qui est passé en moins de 130 minutes de 90.200 vers 94.500$ (à 18H)... avant de consolider vers 92.700$ (vers 22H).



Le point positif de ce mardi, c'était l'arrêt de la dégradation du rendement des T-Bonds (avec des écarts de +8 à 9Pts à l'issue des 2 dernières séances) : tout semblait aller mieux en matinée, les taux étaient encore dans le vert à la mi-séance... puis la vapeur s'est inversée et le rendement du "10 ans" se tend ce soir de +2Pts vers 4,1940%, le "2 ans" de +3,3Pts vers 3,616% (pire score de clôture depuis le 5 novembre ou le 29 septembre dernier).



Cela fait maintenant 8 jours que les taux flambent alors que le baromètre "Fedwatch" n'a pas varié : consensus unanime (85/90%) sur l'annonce d'une 3ème baisse de taux demain,

Le S&P 500 finit quasi inchangé (-0,1% à 6 840), le Nasdaq 100 prend symétriquement +0,16% pour clôturer à 25 668 et on pourrait croire que c'est l'équilibre parfait si le Dow Jones ne se démarquait pas avec -0,37% à 47 560, victime de la lourde chute chute de JP-Morgan avec -4,7% puis Boeing et Verizon avec -2,8%.

Le Nasdaq a été soutenu notamment par Applovin (+5%) et Strategy (+2,9%) qui bénéficie d'une soudaine envolée de +4,5% du Bitcoin (survenue à 15H50 ce mardi) et qui est passé en moins de 130 minutes de 90.200 vers 94.500$ (à 18H)... avant de consolider vers 92.700$ (vers 22H).



Le point positif de ce mardi, c'était l'arrêt de la dégradation du rendement des T-Bonds (avec des écarts de +8 à 9Pts à l'issue des 2 dernières séances) : tout semblait aller mieux en matinée, les taux étaient encore dans le vert à la mi-séance... puis la vapeur s'est inversée et le rendement du "10 ans" se tend ce soir de +2Pts vers 4,1940%, le "2 ans" de +3,3Pts vers 3,616% (pire score de clôture depuis le 5 novembre ou le 29 septembre dernier).



Cela fait maintenant 8 jours que les taux flambent alors que le baromètre "Fedwatch" n'a pas varié : consensus unanime (85/90%) sur l'annonce d'une 3ème baisse de taux demain, c'est sur la suite des événements que le "sentiment" semble avoir brusquement changé : la FED pourrait marquer une "pause" (cela mettra Donald Trump en rage) au lieu de d'encourager l'anticipation de 2 nouvelles baisses début 2026.

Les investisseurs vont regarder 2 choses lors de la conférence de presse de Jerome Powell : y'a t'il une nouvelle fois des dissentions au sein de la FED sur l'assouplissement annoncé (comme fin octobre), combien se déclaraient opposés à ce 3ème mouvement (est-ce que ce nombre augmente) ?



Deuxième enjeu : quelle sera la teneur des dernières prévisions économiques de la banque centrale US ? L'inflation apparaît t'elle suffisamment "ancrée", la croissance est-elle menacée, l'emploi se dégrade t'il "sournoisement" ?



Pas vraiment de réponse à cette dernière question avec les dernière données sur le chômage (qui a fortement baissé fin novembre) ou le rapport es "JOLTS" : les ouvertures de postes ont marginalement augmenté en octobre, mais les embauches se sont réduites, apportant un nouveau signe du ralentissement que connaît actuellement le marché américain du travail.



Le nombre d'offres d'emploi a atteint 7,67 millions, contre 7,66 millions le mois précédent d'après la dernière enquête "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) publiée ce mardi par le Département du Travail.

Les embauches sont, elles, ressorties à 5,37 millions contre 5,15 millions en septembre, montre le rapport.



Ces statistiques, utilisées pour mesurer la vigueur de la demande sur le marché du travail, devraient être particulièrement suivies afin de déterminer l'évolution de l'emploi en l'absence des données officielles mensuelles publiées par le Département du Travail.



Chez J.Safra Sarasin, on indique s'attendre à une nouvelle baisse de taux "à titre préventif" demain, mais les équipes de la banque privée suisse jugent aussi qu'il va devenir "bien plus difficile de mettre en oeuvre l'ensemble des baisses de taux actuellement intégrées dans les prix de marché, même avec un président de la Fed plus accommodant".