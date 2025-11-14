Après une série de séances agitées, les marchés américains ont retrouvé un certain calme vendredi, dans un contexte toujours dominé par la volatilité des valeurs technologiques et l'attente des résultats trimestriels de Nvidia, attendus la semaine prochaine.

Les indices new-yorkais ont clôturé sans véritable direction, les investisseurs privilégiant la prudence avant un rendez-vous clé pour le secteur de l’intelligence artificielle. Le S&P 500 a terminé quasiment inchangé à 6 734,1 points, le Nasdaq 100 a progressé de 0,02% à 25 008,2 points, tandis que le Dow Jones a reculé de 0,65% à 47 147,4 points.

Le marché retient son souffle avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia, prévue mercredi prochain. L’entreprise, devenue le symbole de la frénésie autour de l’intelligence artificielle, devra convaincre les investisseurs que sa croissance reste solide malgré les signaux de ralentissement économique et les craintes d’une survalorisation du secteur.

Depuis plusieurs séances, la volatilité s’intensifie sur les grandes valeurs technologiques, sur fond de doutes concernant le calendrier des baisses de taux de la Réserve fédérale. Les espoirs d’un assouplissement monétaire dès décembre se sont fortement réduits, l’inflation restant soutenue, notamment en raison des tarifs douaniers mondiaux imposés par le président Donald Trump. Selon l’outil FedWatch du CME Group, la probabilité d’une baisse de 25 points de base n’est plus que de 49%, contre 67% la semaine précédente.

Sur le front commercial, le gouvernement suisse a annoncé une réduction des droits de douane américains sur ses exportations, ceux-ci passant de 39% à 15%, un signe d’apaisement dans un contexte global encore marqué par des tensions protectionnistes.

Du côté des valeurs individuelles, Walmart a légèrement reculé de 0,05% après l’annonce du départ à venir de son directeur général Doug McMillon, prévu pour l’an prochain. Warner Bros. Discovery a progressé de 4,02% après avoir annoncé une modification du contrat de son PDG David Zaslav, dans le cadre d’un réexamen stratégique de ses activités.

À l’inverse, StubHub a plongé de 20,99% après avoir indiqué qu’elle ne publierait pas de prévisions pour le quatrième trimestre, une annonce qui a alimenté les inquiétudes sur la visibilité de ses perspectives financières.

Les investisseurs se tournent désormais vers la semaine prochaine, marquée par la publication de Nvidia, qui pourrait bien dicter la tendance pour l’ensemble du marché technologique et, plus largement, pour Wall Street.