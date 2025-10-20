Wall Street : aligne un 6e mois de hausse, détente géopolitique

C'est une séance des '3 sorcières' de bonne facture qui a permis aux indices US de finir la semaine sur des gains confortables, à proximité de leurs plus hauts absolus et d'aligner un 6e mois boursier haussier consécutif (avec des gains de +1% en moyenne), conjurant coup sur coup la mauvaise réputation des mois de septembre et surtout d'octobre.



Le redressement de +2% qui a immédiatement suivi l'accident de parcours du 10 octobre permet d'entretenir un 'momentum' positif qui semble devenu invulnérable depuis le 7 avril.



Les particuliers ont définitivement adopté le slogan 'buy the dips' : Donald Trump avait fait plonger Wall Street de 3% le vendredi 10 octobre, soit la plus forte correction depuis le trou d'air du 16 au 20 avril, mais le 'creux' a été 'payé'.



Et malgré une sorte de piqûre de rappel du krach des banques régionales mi-mars 2023 survenu la veille, ce péril a déjà été conjuré presque sur le champ et les pertes de jeudi ont été intégralement effacées.



Le Dow Jones s'est adjugé +0,5% vendredi et a refranchi les 46 000 (+1,6% en hebdomadaire), le S&P500 +0,5% également (+1,7% sur la semaine... et il lui a manqué 2 points pour finir à 6666), tandis que le Nasdaq-100 a engrangé +0,65% et a dépassé les +2% en hebdomadaire (il aurait pu faire beaucoup mieux ce vendredi sans la lourdeur d'ARM (-3,3%), NXP (-2,5%), Broadcom (-1,4%) et AMD (-0,7%).



Le tableau pourrait sembler idyllique mais le VIX a fait des embardées spectaculaires et très décorrélées des variations sous-jacentes du S&P500, avec +23% jeudi puis -18% ce vendredi... mais sa hausse ressort à +33% sur 1 mois, et elle dépassait +50% à l'ouverture avec une culmination à 29, avant de replonger vers 20,80.



Plusieurs volte-face de Trump ont un peu détendu l'atmosphère en quelques heures : il jugeait que la guerre des tarifs douaniers avec la Chine n'était pas une stratégie viable, et a annoncé qu'il ne livrera pas de missiles Tomahawk à l'Ukraine 'pour ne pas dégarnir les stocks US' (la veille, il expliquait que les Etats-Unis en avaient beaucoup et qu'il pourrait -lui-même- décider d'en livrer des dizaines à Kiev).



Un revers majeur pour Zelensky venu quémander de quoi infliger de sévères dommages à la Russie... au moment où Trump et Poutine annonçaient qu'ils allaient se rencontrer en Hongrie, sous la supervision de Viktor Orban, la bête noire des eurofédéralistes de Bruxelles.



Trump a même évoqué -en plaisantant comme il sait le faire, mais avec toujours une dimension symbolique- la construction d'un tunnel entre Russie et Alaska, sous le détroit de Béring (un vieux projet des années 1960), alors que pendant ce temps, l'Europe s'acharne à couper tous les ponts avec Moscou, envisage de confisquer les avoirs russes pour financer l'Ukraine, et empile les paquets de sanctions en les qualifiant d'irréversibles.



La Russie est définitivement bannie selon la ligne officielle poursuivie par Bruxelles, et un pays comme la Hongrie devrait faire l'objet d'une enquête pour collaboration avec l'ennemi... et c'est précisément la Hongrie qui est choisie par Trump pour parler de paix avec Poutine, alors que Marc Rutte prédit que l'Europe sera -elle- en guerre d'ici 2030.



Le risque d'escalade du côté du conflit russo-ukrainien s'apaisait un peu, faisant rechuter l'or de -2,5% (4260 USD) et l'argent de -4,5% (51,8 USD), mais Trump accroissait la pression et les menaces sur le Venezuela, et on sentait qu'il se préparait une opération de type Panama pour renverser le régime Maduro.



Du fait du shutdown frappant toujours les administrations américaines, les chiffres des prix producteurs, de la production industrielle et des permis de construire qui devaient tomber vendredi aux Etats-Unis ont été reportés sine die, comme la plupart des statistiques qui figuraient à l'agenda ces derniers jours.



Malgré l'absence de données 'macro', le marché obligataire US se montrait volatil depuis 48 heures : le '10 ans' avait effacé la veille jusqu'à -7 points de base, repassant sous le seuil des 4% mais il se retendait ce vendredi de +2,6 points de base, vers 4,005% (soit -4,9 points de base sur la semaine), et le '30 ans' vers 4,603%.