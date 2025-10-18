Wall Street : aligne un 6ème mois de hausse, détente avec la Chine et la Russie

C'est une séance des '3 sorcières' de bonne facture qui permet aux indices US de finir la semaine sur des gains confortables, à proximité de leurs plus hauts absolus et d'aligner un 6ème mois boursier haussier consécutif (avec des gains de +1% en moyenne), conjurant coup sur coup la mauvaise réputation des mois de septembre et surtout d'octobre.

Le redressement de +2% qui immédiatement suivi l'accident de parcours du 10 octobre permet d'entretenir un 'momentum' positif qui semble devenu invulnérable depuis le 7 avril.

Les particuliers ont définitivement adopté le slogan 'buy the dips' : Trump avait fait plonger Wall Street de 3% vendredi dernier, plus forte correction depuis le trou d'air du 16 au 20 avril, mais le 'creux' a été 'payé'.

Et malgré une sorte de piqûre de rappel du krach des banques régionales mi-mars 2023 survenu la veille, ce péril a déjà été conjuré presque sur le champ et les pertes de jeudi ont été intégralement effacées.



Le Dow Jones s'adjuge +0,5% et refranchit les 46.000Pts (+1,6% hebdo), le S&P500 +0,5% également (+1,7% hebdo... et il lui a manque 2Pts pour finir à 6.666), le Nasdaq engrange +0,65% et dépasse les +2% hebdo (il aurait pu faire beaucoup mieux ce vendredi sans la lourdeur d'ARM (-3,3%), de NXP (-2,5%), de Broadcom (-1,4%), AMD (-0,7%).



Le tableau pourrait sembler idyllique mais le VIX fait des embardées spectaculaires et très décorrélées des variations sous-jacentes du S&P500, avec +23% jeudi puis -18% ce vendredi... mais la hausse ressort à +33% sur 1 mois, et elle dépassait +50% à l'ouverture avec une culmination à 29, avant de replonger vers 20,80.



Plusieurs volte-face de Trump ont un peu détendu l'atmosphère en quelques heures : il juge que la guerre des tarifs douaniers avec la Chine n'est pas une stratégie viable, et il annonce qu'il ne livrera pas de missiles Tomahawk à l'Ukraine 'pour ne pas dégarnir les stocks US' (la veille il expliquait que les Etats Unis en avaient beaucoup et qu'il pourrait -lui-même- décider d'en livrer des dizaines à Kiev.



Un revers majeur pour Zelensky venu quémander de quoi infliger de sévères dommages à la Russie... au moment où Trump et poutine annoncent qu'ils vont se rencontrer en Hongrie, sous la supervision de Viktor Orban, la bête noire des eurofédéralistes de Bruxelles.



Trump a même évoqué -en plaisantant comme il sait le faire, mais avec toujours une dimension symbolique- la construction d'un tunnel entre Russie et Alaska, sous le détroit de Béring (un vieux projet des années 1960), alors que pendant ce temps, l'Europe s'acharne à couper tous les ponts avec Moscou, envisage de confisquer les avoirs russes pour financer l'Ukraine, et empile les paquets de sanctions en les qualifiant d'irréversibles.



La Russie est définitivement bannie selon la ligne officielle poursuivie par Bruxelles, et un pays comme la Hongrie devrait faire l'objet d'une enquête pour collaboration avec l'ennemi... et c'est précisément la Hongrie qui est choisie par Trump pour parler de paix avec Poutine, alors que Marc Rutte prédit que l'Europe sera -elle- en guerre d'ici 2030.



Le risque d'escalade du côté du conflit russo-ukrainien s'apaise un peu, ce qui fait rechuter l'Or de -2,5% (4.260$) et l'argent de -4,5% (51,8$), mais Trump accroit la pression et les menaces sur le Venezuela, et on sent qu'il se prépare une opération de type Panama pour renverser le régime Maduro.



Du fait du 'shutdown' qui frappe toujours les administrations américaines, les chiffres des prix producteurs, de la production industrielle et des permis de construire qui devaient tomber aujourd'hui aux Etats-Unis ont été reportés sine die, comme la plupart des statistiques qui figuraient à l'agenda ces derniers jours.

Malgré l'absence de données 'macro', le marché obligataire US se montre volatil depuis 48H : le '10 ans' avait effacé la veille jusqu'à -7Pts de base soir, repassant sous le seuil des 4% mais il se retendait ce vendredi de +2,6Pts, de 3,975% vers 4,005% (soit -4,9Pts sur la semaine), le '30 ans' de +2% vers 4,603%.