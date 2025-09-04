Wall Street : Amazon et l'enquête ADP propulsent le S&P500 vers un nouveau record, le 'Dow' le retrace

Publié le 04/09/2025 à 23:47

Après un début de séance hésitant, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse ce jeudi : les gains se sont amplifiés avec une remarquable régularité, puis les achats se sont accélérés au cours des 5 dernières minutes... et surtout les 2 dernières : l'enjeu, c'était de propulser le S&P500 (+0,83%) vers un nouveau record, et même un double record absolu 'intraday/clôture', les 2 records se confondant à 6.502,5 et 6.502 respectivement.

Après les +9% de Google/Alphabet la veille, ce sont les +4,3% d'Amazon qui ont fait la différence ce jeudi, sans oublier 3 producteurs de 'chips' : Western Digital avec +5,3%, Micron +4,6% et ARM +3,1%.



Pas de record pour le Nasdaq malgré ses +1% (21.707) ni le pour le Dow Jones (+0,77%)... mais il n'a manqué qu'une dizaine de points (0,005%), c'est à dire un minuscule 'coup d'algo' (il a eu lieu, mais a t'il été mal calibré ?)



Lors de la publication des premières 'stats' économiques, il n'était pas évident que les investisseurs retrouvent leur optimisme si l'on met en balance le creusement de +32% du déficit commercial US (malgré les nouveaux droits de douane) et les créations d'emplois dans le secteur privé en août (net repli, mais ce sont des chiffres qui font souvent l'objet de fortes de révisions d'un mois sur l'autre).



Les investisseurs ont voulu voir le verre à moitié plein -et se focalisent de la baisse de l'emploi- ce qui conforte les anticipations d'une baisse de taux imminente de la part de la Fed (97% pour une baisse le 17 septembre, 51% pour une baisse fin octobre, 85% pour une 3ème baisses en décembre).



Ainsi, Wall Street n'a pas bronché lors de la publication d'un spectaculaire creusement du déficit commercial US qui a en effet grimpé à 78,3 milliards de dollars en juillet, par rapport à celui de 59,1Mds$ du mois précédent (légèrement révisé d'une estimation initiale de 60,2 Mds$),



Le Département du Commerce précise que cette augmentation de 32% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'un gonflement de 5,9% des importations de biens et services, à 358,8 MdsUSD, alors que les exportations sont restées quasi-inchangées (+0,3%) à 280,5 MdsUSD.



Par poste, l'accroissement du déficit global est surtout attribuable à un creusement du déficit des biens de 18,2 MdsUSD, à 103,9 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 1,1 MdUSD pour s'établir à 25,6 MdsUSD.



Si ce scénario se reproduisait, cela mettrait à mal l'espoir que les droits de douane entrés en vigueur cet été parviennent à rétablir la balance commerciale et à réduire le déficit abyssal des Etats Unis : au bout du processus, retour de la planche à billet, inflation, hausse des taux.



Mais le déficit de juillet est considéré comme un accident et cela n'a pas remis en cause la détente sur le compartiment obligataire dans l'attente des données sur l'emploi de ce vendredi : le rendement des Treasuries américains à dix ans reflue de -5Pts à 4,1600, le '30 ans' se détend de -4,3Pts à 4,850% (contre 5,000% hier matin).



Wall Street rassuré avec l'enquête d'ADP Research, laquelle fait état de seulement 54.000 emplois créés dans le secteur privé ont en août, soit un rythme inférieur de moitié à juillet... mais un chiffre pas si éloigné des prévisions: le consensus tablait sur une hausse de 68 000 emplois.

Emploi toujours avec les chiffres hebdos du chômage : les inscriptions hebdomadaires ont augmenté aux Etats-Unis de +8.000 lors de la semaine au 30 août pour s'établir à 237.000.

Le Département du Travail précise que la moyenne mobile sur 4 semaines s'établit à 231.000, soit une hausse de 2500 par rapport au chiffre de 228.500 (non révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,94 million lors de la semaine au 23 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) soit une baisse de 4000 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, la productivité non-agricole aux Etats-Unis a été révisée en forte hausse, de +2,4 à +3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la seconde estimation du Département du Travail.

Ce rebond de la productivité, qui fait suite à un recul de 1,8% observé au trimestre précédent, résulte d'une augmentation de 4,4% de la production alors que le nombre d'heures travaillées ne s'est accru que de 1,1%.

A noter en parallèle une hausse de 4,3% du salaire horaire et les coûts unitaires salariaux non-agricoles se sont accrus de 1% au deuxième trimestre.