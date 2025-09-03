Les marchés ont salué le sursis accordé à Google par la justice, mais les investisseurs auraient tort de confondre la flambée passagère du titre Alphabet avec une clarification durable du paysage antitrust. Le véritable test pour Wall Street ne se joue pas dans les prétoires mais dans les prochains chiffres de l'emploi, qui détermineront si Jerome Powell adoptera un ton accommodant ou restrictif lors de la réunion de la Fed en septembre. Avec des rendements obligataires en hausse des deux côtés de l'Atlantique et la réputation de septembre comme mois le plus cruel pour les actions, l'heure est moins à la victoire qu'à la vigilance.

Wall Street scrute chaque décision de justice, car un seul jugement peut faire bondir ou plonger les cours. Ainsi, lorsqu'un juge de Washington a annoncé que Google pouvait conserver son navigateur Chrome, même si le groupe doit tout de même partager quelques secrets commerciaux avec ses concurrents, l'action Alphabet s'est envolée de 7%, avant même que la plupart des investisseurs n'aient terminé leur premier café.

La nouvelle a également dopé Apple, dont une partie des revenus dépend du flux de milliards que Google verse pour rester le moteur de recherche par défaut sur Safari. Le marché a réagi comme si l'affaire était réglée, alors qu'il s'agit plutôt d'un compromis pragmatique : Chrome reste en place, le partage de données sera sans doute retardé par un recours en appel, et le gouvernement pourra affirmer avoir agi en matière d'antitrust.

Sans surprise, les marchés ont rebondi. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq s'annoncent en hausse. Le jugement illustre une nouvelle tendance : moins de volonté de démanteler les géants, davantage de régulation en douceur.

Mais la victoire judiciaire d'Alphabet n'est qu'un hors-d'œuvre. Le plat de résistance, pour les investisseurs, c'est l'emploi. Le rapport JOLTS sur les offres d'emplois sera publié aujourd'hui, suivi en fin de semaine par le très attendu rapport sur les créations de postes non agricoles (non farm payrolls).

Le président de la Fed, Jerome Powell, qui a récemment évoqué des "faiblesses" sur le marché du travail, décortiquera chaque statistique avant la décision sur les taux le 17 septembre.

En attendant, les rendements des obligations à long terme poursuivent leur parcours erratique. Le 30 ans américain a flirté avec la barre des 5%, un chiffre anodin pour le grand public mais suffisant pour donner des sueurs froides aux gérants de portefeuille les plus chevronnés. Poids des déficits, incertitudes tarifaires et imprévisibilité de la gouvernance américaine alimentent cette tension.

Septembre, par ailleurs, reste redouté à Wall Street : historiquement, le pire mois pour les actions. Depuis 2000, le S&P 500 affiche une perte moyenne de 1,5% au cours de ces trente jours. Les opérateurs l'abordent donc avec une prudence redoublée.

Cette année ne fait pas exception. Même si Macy's a bondi de près de 10% grâce à des prévisions plus optimistes, et Dollar Tree a progressé grâce à l'attrait éternel de la consommation à bas prix, l'ambiance générale est à la crainte. Selon PwC, le consommateur américain s'apprête à réduire ses dépenses de fin d'année au rythme le plus marqué depuis la pandémie.

Les rendements montent de Paris à Washington, s'enroulant autour de déficits déjà démesurés. La France emprunte désormais plus cher que la Grèce, les obligations britanniques à 30 ans sont sous tension historique, et les États-Unis flirtent avec des charges d'intérêts qui atteignent des chiffres à treize zéros.

Derrière la tempête se cache un paradoxe familier : hier, les investisseurs craignaient que les droits de douane nourrissent l'inflation. Aujourd'hui, ils redoutent leur suppression, synonyme de recettes fiscales en berne. Le projet fiscal de l'administration Trump repose sur une équation fragile : ponctionner les partenaires commerciaux tout en poussant la Fed à baisser ses taux. Mais si les rendements américains à 10 ans ne reviennent pas à des niveaux plus cléments, la facture d'intérêts continuera d'exploser, quelles que soient les promesses de discipline budgétaire. Les banques centrales restent donc les gardiennes réticentes de la crédibilité. En attendant, l'or grimpe, les actions faiblissent et les créanciers du monde entier guettent le moindre communiqué comme une bouée de sauvetage.

Les cotations du jour :

le Dollar Index : 98 309

: 98 309 Or : 3 555 USD

: 3 555 USD Pétrole brut (BRENT) : 67,96 USD (WTI) 64,35 USD

: 67,96 USD (WTI) 64,35 USD États-Unis 10 ans : 4,22%

: 4,22% BITCOIN: 111 400 USD

Dans l'actualité des entreprises :

State Street a conclu un partenariat stratégique avec Apex Fintech Solutions, acquérant une participation minoritaire afin d'améliorer ses services de gestion de patrimoine à l'échelle mondiale grâce à la plateforme numérique de conservation et de compensation d’Apex.

Alphabet a évité une scission dans le cadre de l'affaire antitrust américaine, un juge fédéral ayant décidé qu'elle pouvait conserver Chrome et Android, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 6% et ouvert la voie à la poursuite des paiements d’Apple au moteur de recherche.

Le fonds de pension néerlandais PFZW a rompu ses liens avec BlackRock en raison de préoccupations concernant son bilan en matière de vote sur les questions de durabilité, réaffectant ses fonds à d'autres gestionnaires, notamment UBS, Lazard et Schroders.

Les immatriculations de véhicules neufs Tesla en Allemagne ont chuté de 39% en août et de 56% depuis le début de l'année, selon les autorités locales chargées des transports.

La division Verafin du Nasdaq s'est associée à BioCatch pour intégrer des outils de détection des fraudes et développer conjointement des technologies de lutte contre la criminalité financière.

Aon a accepté de revendre la majeure partie des activités de gestion de patrimoine de NFP à Madison Dearborn Partners pour 2,7 milliards de dollars, afin de se concentrer davantage sur les services liés aux risques et au capital humain.

Dollar Tree a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année après avoir annoncé des résultats solides pour le deuxième trimestre, avec une croissance de 6,5% des ventes à magasins comparables, invoquant une demande accrue dans toutes les tranches de revenus.

CVS Health a annoncé que les vaccins antigrippaux mis à jour sont désormais disponibles dans les pharmacies CVS et les centres MinuteClinic à travers le pays.

AbbVie a publié des données actualisées de phase 2 pour l'epcoritamab dans le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant/réfractaire, confirmant son potentiel en matière de suivi ambulatoire.

AeroVironment a livré deux prototypes de véhicules anti-drones équipés de lasers à l'armée américaine dans le cadre d'un programme laser haute énergie en plusieurs phases.

U.S. Bancorp a relancé son service de conservation institutionnelle de bitcoins après les changements réglementaires apportés sous l'administration Trump, en s'associant à NYDIG en tant que sous-dépositaire.

ID.me a levé 340 MUSD de nouveaux fonds, portant sa valorisation à plus de 2 MdsUSD, afin de développer ses outils de vérification d'identité numérique dans un contexte de fraude croissante liée à l'intelligence artificielle.

IQM Quantum Computers a levé 320 MUSD lors d'un nouveau tour de table, dans le but de développer ses offres en matière d'informatique quantique à l'échelle mondiale, avec le soutien de Goldman Sachs et d'autres investisseurs.

Blackstone rachète un important bien immobilier parisien à Union Investment pour environ 815 MUSD, témoignant ainsi de sa confiance dans le marché européen des bureaux.

OpenAI va acquérir la start-up de test de produits Statsig pour 1,1 MdUSD, nommer son PDG au poste de directeur technique des applications et intégrer l'équipe à OpenAI.

Kraft Heinz prévoit de se scinder en deux sociétés distinctes afin de relancer sa croissance et d'augmenter la valeur de ses actions.

Zscaler prévoit que son chiffre d'affaires annuel dépassera les estimations de Wall Street.

Recommandations des analystes :