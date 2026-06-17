Au quatrième trimestre de son exercice décalé, clos fin avril, le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 1,26 dollar par action, en nette hausse par rapport au 0,92 USD dégagé un an auparavant. Cette performance dépasse largement les attentes des analystes, qui tablaient sur un bénéfice de 82 cents par action.
Le chiffre d'affaires est ressorti à 570,3 MUSD, quasiment stable sur un an mais légèrement supérieur au consensus.
La direction a notamment mis en avant l'amélioration de la rentabilité. La marge opérationnelle a ainsi progressé de 200 points de base, tandis que la marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 50 points de base.
Pour le trimestre en cours, La-Z-Boy prévoit un chiffre d'affaires compris entre 490 et 510 MUSD, une fourchette qui implique une croissance organique pouvant atteindre 4%.
Ces prévisions se situent au-dessus des attentes du marché. La société vise par ailleurs une marge opérationnelle ajustée comprise entre 4% et 5,5%.
Le directeur financier Taylor Luebke a toutefois rappelé que le premier trimestre constitue traditionnellement la période la moins dynamique de l'exercice en raison de facteurs saisonniers et de l'arrêt annuel d'une semaine des sites de production. Malgré ces éléments, le groupe estime être en mesure de continuer à gagner des parts de marché et à faire mieux que l'industrie dans son ensemble.
Dans la distribution, les ventes ont progressé de 11% sur un an pour atteindre 269,6 MUSD. Les ventes à magasins comparables restent néanmoins en léger recul, même si la tendance s'est améliorée par rapport aux trimestres précédents grâce à une hausse du taux de conversion, à un panier moyen plus élevé et au développement des services de design.
De son côté, l'activité de vente en gros a enregistré un repli de 2% de son chiffre d'affaires, à 393,2 MUSD.
La direction a enfin réaffirmé sa volonté de poursuivre l'exécution de sa stratégie "Century Vision", centrée sur le renforcement de son activité historique de mobilier rembourré en Amérique du Nord et sur les avantages procurés par son modèle d'intégration verticale.
La-Z-Boy Incorporated est un détaillant et fabricant de meubles sur mesure intégré verticalement. La société exerce ses activités dans les domaines de la vente au détail, de la fabrication, de la conception, de la distribution et du service après-vente. Sa marque Joybird est un détaillant et fabricant omnicanal de meubles rembourrés modernes sur mesure, qui exploite plus de 15 magasins aux États-Unis. Ses segments comprennent le segment de vente en gros, le segment de vente au détail, les activités du siège social et les autres activités. Le segment de la vente en gros se compose principalement de quatre segments opérationnels : La-Z-Boy, une filiale anglaise ; le segment opérationnel Casegoods, qui commercialise des meubles sous la marque Hammary ; et le segment opérationnel international, qui comprend les activités internationales de vente en gros et de fabrication de La-Z-Boy. Le segment de la vente au détail se compose d’un segment opérationnel regroupant 226 magasins La-Z-Boy détenus par la société. Il vend du mobilier rembourré, ainsi que certains meubles de rangement et autres articles d’ameublement et accessoires, aux consommateurs finaux par l’intermédiaire de ces magasins.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.