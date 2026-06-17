Wall Street applaudit les résultats de La-Z-Boy, le titre s'envole

Le fabricant de meubles grimpe de 15% sur la place new-yorkaise dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Au quatrième trimestre de son exercice décalé, clos fin avril, le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 1,26 dollar par action, en nette hausse par rapport au 0,92 USD dégagé un an auparavant. Cette performance dépasse largement les attentes des analystes, qui tablaient sur un bénéfice de 82 cents par action.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 570,3 MUSD, quasiment stable sur un an mais légèrement supérieur au consensus.



La direction a notamment mis en avant l'amélioration de la rentabilité. La marge opérationnelle a ainsi progressé de 200 points de base, tandis que la marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 50 points de base.



Pour le trimestre en cours, La-Z-Boy prévoit un chiffre d'affaires compris entre 490 et 510 MUSD, une fourchette qui implique une croissance organique pouvant atteindre 4%.



Ces prévisions se situent au-dessus des attentes du marché. La société vise par ailleurs une marge opérationnelle ajustée comprise entre 4% et 5,5%.



Le directeur financier Taylor Luebke a toutefois rappelé que le premier trimestre constitue traditionnellement la période la moins dynamique de l'exercice en raison de facteurs saisonniers et de l'arrêt annuel d'une semaine des sites de production. Malgré ces éléments, le groupe estime être en mesure de continuer à gagner des parts de marché et à faire mieux que l'industrie dans son ensemble.



Dans la distribution, les ventes ont progressé de 11% sur un an pour atteindre 269,6 MUSD. Les ventes à magasins comparables restent néanmoins en léger recul, même si la tendance s'est améliorée par rapport aux trimestres précédents grâce à une hausse du taux de conversion, à un panier moyen plus élevé et au développement des services de design.



De son côté, l'activité de vente en gros a enregistré un repli de 2% de son chiffre d'affaires, à 393,2 MUSD.



La direction a enfin réaffirmé sa volonté de poursuivre l'exécution de sa stratégie "Century Vision", centrée sur le renforcement de son activité historique de mobilier rembourré en Amérique du Nord et sur les avantages procurés par son modèle d'intégration verticale.