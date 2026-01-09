La Bourse de New York est attendue en légère hausse vendredi suite à la publication de chiffres mensuels de l'emploi inférieurs aux attentes, qui suggèrent un essoufflement du marché du travail susceptible de justifier de nouvelles mesures de soutien à l'économie de la part de la Fed.

Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de journée plutôt positif.



Le rapport mensuel sur l'emploi américain a révélé la création de 50 000 postes au mois de décembre, contre une prévision établie à 60 000 et un chiffre précédent de 56 000 (révisé à la baisse de 60 000), mais le Département du Travail a aussi annoncé que le taux de chômage, qui était attendu stable à 4,5%, avait reculé de 0,1 point, pour s'installer à 4,4%.



Par ailleurs, la rémunération horaire moyenne sur le mois de décembre a augmenté de 0,3%, conformément aux attentes, portant la progression en rythme annuel à 3,8%, contre 3,6% espéré.



Ces statistiques, qui dressent le tableau d'une économie américaine qui décélère mais pas suffisamment pour inquiéter les investisseurs, pourraient fournir des arguments supplémentaires à la Réserve fédérale en vue de poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire.



Bien que le fléchissement du nombre d'emplois puisse soulever quelques questions concernant la santé de l'économie, le chiffre du salaire horaire notamment, qui témoigne d'une meilleure maîtrise de l'inflation, pourrait donner des éléments aux "colombes" de la banque centrale pour pousser la Fed à procéder à deux nouvelles baisses de taux cette année, comme s'y attend le marché.



"La Réserve fédérale devrait se sentir confortée dans ses inquiétudes sur le marché du travail, mais elle ne jugera sans doute pas nécessaire d'agir immédiatement", réagissent les analystes de Commerzbank.



"Nous pensons toujours que la prochaine baisse des taux d'intérêt aura lieu lors de la réunion du mois de mars", prédit la banque allemande.



Les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont légèrement accentué leurs gains après ces données tandis que le dollar s'est orienté à la hausse face à l'euro, qui flirte désormais - à 1,1640 - à des plus bas d'un mois.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat à 10 ans se tend au-delà de 4,18%, remontant également à un pic d'un mois.



Peu impactées par les données de l'emploi américain, les principales places boursières d'Europe continuent d'évoluer tranquillement dans le vert pour aligner de nouveaux records historiques. Le CAC 40 parisien prend 0,4%, le DAX allemand 0,6% et l'Euro STOXX 50 plus de 1,1%.



L'attention du marché va maintenant se porter sur l'indice de confiance de l'Université du Michigan, attendue peu après l'ouverture, ainsi que sur la décision de la Cour suprême sur la légalité des droits de douane dits "réciproques" de Donald Trump, un verdict qui pourrait bien faire vaciller des indices new-yorkais qui affichent tous des gains confortables à ce stade de la semaine.