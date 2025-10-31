Wall Street : Apple et Amazon rassurent au sortir d'une semaine tumultueuse

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, le soulagement suscité par les solides publications trimestrielles d'Apple et Amazon l'emportant sur les craintes que l'assouplissement de la politique de la Réserve fédérale ne soit pas aussi prononcé que prévu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains gagnent entre 0,5% et 1,2%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les marchés d'actions américains devraient se sortir sans trop d'encombre de cette semaine cruciale, que beaucoup d'observateurs considéraient comme la plus décisive du quatrième trimestre au vu des nombreux éléments qui étaient susceptibles de faire trébucher des indices boursiers jugés richement valorisés.



La baisse de taux décidée mercredi par la Fed s'est pourtant accompagnée d'une posture jugée plus prudente de la part de son président Jerome Powell, qui a conduit les opérateurs à revoir à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire.



Malgré ces incertitudes, Wall Street devrait aligner une troisième semaine consécutive de hausse et se maintenir non loin de ses plus hauts historiques inscrits au début de la semaine.



A ce stade de la semaine, le Dow Jones affiche un gain hebdomadaire de l'ordre de 0,7%, le S&P 500 s'adjuge pour l'instant 0,4% et le Nasdaq gagne 1,6%.



Au vu de la résistance de la croissance économique, de la solidité des résultats d'entreprises robustes et du réchauffement des relations commerciales entre les Etats-Unis, beaucoup de professionnels estiment que les places boursières américaines devraient continuer sur leur lancée haussière d'ici à la fin de l'année, voire jusqu'au début du prochain exercice.



Aux Etats-Unis, le S&P 500 devrait ainsi atteindre le niveau des 7300 points dans le courant du premier semestre, à en croire les projections de SG et d'UBS, ce qui représente un gain supplémentaire de quelque 7% en comparaison des niveaux actuels.



Le 'rally' des méga-capitalisations du secteur des hautes technologies, qui s'était interrompu hier en raison des inquiétudes entourant la montée en puissance des investissements dans l'IA de Microsoft et Meta et de leurs effets sur les bénéfices, devrait porter la tendance au lendemain de la présentation des résultats d'Apple, ressortis au-dessus des attentes.



Mais ce sont surtout les perspectives favorables de la firme à la pomme, qui profite d'une demande importante pour l'iPhone 17, qui permettent à son titre de grimper de plus de 2% en cotations électroniques.



Amazon alimente ce sentiment favorable après avoir dépassé, lui aussi, les attentes des analystes grâce à la vigueur de sa plateforme 'cloud' AWS, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 20% sur le trimestre écoulé.



Les résultats des sociétés pétrolières, publiés dans la matinée, se sont en revanche révélés plus mitigés. Chevron est attendu dans le vert après avoir fait état d'un profit meilleur que prévu au 3ème trimestre, mais ExxonMobil cède un peu de terrain en préouverture après avoirs dévoilé un chiffre d'affaires décevant.



Sur le marché des changes, la tonalité moins accommodante que prévu de la Fed a propulsé le dollar à des plus bas de presque trois mois face à l'euro, qui a enfoncé hier son support de 1,16 pour retomber à 1,5550.



Le rendement des Treasuries est stable, autour de 4,09%, mais affiche de fortes tensions sur la semaine en raison des inquiétudes entourant l'opportunité d'une troisième baisse de taux de la Fed au mois de décembre.



Le WTI se dirige quant à lui vers des pertes de sur la semaine, de l'ordre de 1,2%, tout comme l'or qui se dirige vers un second repli hebdomadaire, même si l'once rebondit actuellement de 0,6% pour se hisser de nouveau au-delà de la barre des 4000 dollars.