Wall Street : après le stress, l'incontournable retour de l'espoir

Donald Trump, pour la 40ème fois, a su restaurer l'optimisme à Wall Street : la dégradation de la situation dans le Golfe Persique, l'absence de navires transitant par Ormuz depuis 48H... c'est l'occasion de faire renaitre l'espoir (bientôt pour la 41ème fois ?) que des négociations allaient permettre d'envisager la réouverture d'un détroit qui devrait être effective depuis le 12 juin... et qui ne l'est toujours pas.

Mais Wall Street, comme à chaque fois qu'une correction indicielle semblait imminente, feint de croire que cette fois sera la bonne et le Nasdaq-100 grimpe de +1,6% (avec 65% de titres en hausse), le S&P500 de +0,8%... et le Russell-2000 +1,2%, ce qui démontre une hardiesse des acheteurs qui ne néglige aucun compartiment... sauf l'énergie alors que le baril de WTI a rechuté de -3,5% vers 71,8USD (les réserves stratégiques continuent de se vider, les raffineries US sont à 95% de leurs capacités, il n'y a aucune marge pour fournir davantage de carburant, et rien ne peut être fourni par les pays du Golfe, pour l'instant).



Les chats se sont cependant concentrés sur valeurs technologiques avec un "SOXX" qui bondit de +3,5% dans le sillage de SanDisk qui grimpe de 7%, d'ARM (+9,6% et le PER remonte à 250) puis Micron Technology (+4,4%).



Micron a annoncé son intention d'investir jusqu'à 3 Mds USD pour renforcer l'écosystème américain de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et "permettre l'empreinte critique nécessaire à l'innovation technologique future".



L'appétit pour les semiconducteurs est aiguisé par le succès de l'IPO de SK Hynix qui va lever 28Mds USD (IPO souscrite 7 fois) et cela éclipse les tensions géopolitiques : au cours de la nuit, les Etats-Unis ont annoncé avoir procédé à de nombreuses frappes sur des objectifs iraniens (dans la région de Bandar Abbas où de fortes explosions ont été entendues) et en représailles, l'Iran a visé des bases US sur le sol des alliés de Washington.



Donald Trump a menacé de réactiver le blocus maritime US : il n'est pas le seul puisque l'Iran menace non seulement de bloquer le trafic dans le détroit d'Ormuz (même sans cela, aucun navire n'y circule plus depuis 24H) mais également le détroit de Bab El Mandeb (accès à Suez) par le biais de ses alliés houthis yéménites.



Les donnés "macro" du jour sont passées au second plan : les ventes de logements anciens aux États-Unis, publiées par la NAR (National Association of Realtors ) reculent de -2,4% (ou de -10.000 en rythme mensuel, à 3,73 millions en rythme annuel).

Dans le détail, les ventes de maisons individuelles reculent de -2,4%, les condominiums (appartements en copropriété) de -2,7%.



Les inscriptions au chômage ont stagné à 215.000 ((semaine au 4 juillet) , selon le département du Travail qui précise que la moyenne mobile sur quatre semaines recule de -1,7% pour s'établir à 218.750 contre 222.500 la semaine précédente.