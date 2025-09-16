Alors que la Fed vient tout juste de lancer sa réunion et doit rendre son verdict demain concernant une potentielle baisse des taux, Wall Street s'installe dans une position attentiste.

Dans l’attente de la décision monétaire qui sera dévoilée lors du discours de Jerome Powell mercredi à 20h, les indices américains évoluent sans grande conviction. Le S&P 500 recule de 0,13% pour clôturer à 6 606,8 points, le Nasdaq 100 perd 0,08% à 24 274,5 points, tandis que le Dow Jones abandonne 0,27% à 45 758,2 points.

Cette stagnation reflète un marché déjà convaincu qu’une baisse de 25 points de base sera annoncée. Ce que les investisseurs espèrent réellement, c’est un éclairage sur la trajectoire future que compte emprunter la Fed. La posture de Powell pourrait bien donner le ton pour les prochaines semaines.

Historiquement, septembre est considéré comme le mois le plus baissier pour Wall Street. Depuis 2020, le S&P 500 enregistre en moyenne une perte de 1,5% sur cette période, selon LSEG. Pourtant, septembre 2025 déjoue jusqu’ici les pronostics, une résilience qui pourrait dépendre en grande partie de l’issue de cette réunion.

Côté entreprises, Webtoon Entertainment a flambé de 39% après avoir conclu un partenariat avec Disney pour lancer une plateforme numérique de comics intégrant les franchises Marvel et Star Wars. Oracle a gagné 1,49% après des informations de CNBC confirmant que l’entreprise conserverait son accord cloud avec TikTok dans le cadre du nouvel arrangement trouvé entre Washington, Pékin et ByteDance. À l’inverse, Warner Bros. Discovery a chuté de 6,32% après un abaissement de recommandation de TD Cowen, passé de “acheter” à “conserver”.

La séance est aussi marquée par la hausse du prix du baril de Brent qui se négocie actuellement autour des 68,48 dollars. Cette augmentation de 1,62% du prix est notamment due à une attaque de drone ukrainiens sur l’approvisionnement de pétrole russe. Ces attaques sur des terminaux d’exportations stratégiques limitent la capacité de la Russie à vendre son pétrole à l’étranger et se répercutent directement dans les cours des marchés à terme.