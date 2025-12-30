Wall Street : attendu à peu près atone à l'ouverture

Wall Street devrait ouvrir à peu près atone pour l'avant-dernière séance de 2025, au vu des futures sur le S&P 500 et le Nasdaq-100 (-0,1%), beaucoup se demandant si 2026 pourra se montrer aussi faste que l'année qui se termine pour les actions.

"La performance depuis le début de l'année 2025 tutoie les 17% en dollars, un chiffre très élevé après plus de 20% en 2023 et en 2024", soulignait Swiss Life Asset Managers (SLAM) dans son point sur les perspectives 2026 il y a quelques jours.



Ce dernier pointait cependant une évolution latérale du marché américain ces dernières semaines, en raison de doutes quant au boom de l'IA, et jugeait le marché américain cher, avec une valorisation élevée pour de nombreux titres IA.



Selon SLAM, l'IA continuera de porter la croissance américaine en 2026 à travers les investissements, tandis que "la consommation privée ne devrait croître que modérément, le pouvoir d'achat des ménages étant sous pression".



Mettant ainsi en avant un "solide soutien monétaire et budgétaire et une croissance résiliente du PIB", la société de gestion helvétique estimait que "2026 devrait être la 4e année consécutive de rendements solides" pour les marchés actions.



"Nous soutenons que la réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) ouvre la voie à un tableau très favorable pour les actifs à risque en 2026", estimait pour sa part un économiste de Jefferies peu avant Noël.



"Soutenus par un taux de croissance annuel moyen à deux chiffres des bénéfices, nous prévoyons un nouveau potentiel de hausse de 9% pour le S&P 500, avec un objectif de 7500 points pour 2026", pronostiquait-il.



Dans l'actualité des valeurs ce mardi, Meta Platforms a annoncé l'acquisition de Manus, une jeune pousse singapourienne spécialisée dans l'intelligence artificielle, et dont la valorisation est estimée entre 2 et 3 milliards de dollars.



Citigroup a confirmé avoir obtenu les autorisations internes nécessaires pour la vente de sa filiale en Russie AO Citibank à Renaissance Capital, une transaction dont la finalisation est prévue pour le 1er semestre 2026.