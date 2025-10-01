Wall Street : attendu en repli après le shutdown et le rapport ADP

Wall Street se dirige vers un début de séance en repli, au vu des futures sur le S&P500 (-0,4%) et le Nasdaq-100 (-0,5%), sur fond d'un piètre rapport ADP et alors que la fermeture partielle des administrations est entrée en vigueur cette nuit.



'La menace imminente d'un shutdown n'a pas semblé inquiéter Wall Street' constate pourtant Grégoire Kounowski, investment advisor chez Norman K, au vu de la hausse des indices actions observée mardi (+0,4% pour le S&P500).



'Par le passé, d'autres épisodes similaires n'avaient eu qu'un impact limité sur les marchés', souligne le professionnel, rappelant ainsi la bonne résistance du S&P500 lors du dernier shutdown de fin 2018, qui était d'une durée record de 35 jours.



'Cette fois le contexte est légèrement différent, car les perspectives économiques sont plus incertaines', reconnait-il cependant, pointant aussi un probable retard de la publication des données sur l'emploi de septembre, initialement attendues vendredi.



Si cette publication officielle semble pour l'heure compromise, le cabinet ADP vient d'annoncer que le secteur privé des Etats-Unis avait détruit 32 000 emplois en septembre, alors que les économistes anticipaient en général des créations nettes.



'Malgré la forte croissance économique observée au deuxième trimestre, cette publication confirme la prudence des employeurs américains en matière d'embauche', commente Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



Toujours au chapitre des données macroéconomiques, les opérateurs doivent prendre connaissance, en début de séance, des indices d'activité PMI et ISM pour le secteur manufacturier américain au titre du mois écoulé.



Dans l'actualité des valeurs, Nike a publié un BPA en baisse de 30% à 0,49 dollar au titre de son premier trimestre comptable, un niveau toutefois supérieur aux attentes, reflétant une dégradation de sa marge brute de 320 points de base à 42,2%.



Pfizer a annoncé mardi un accord avec l'Administration Trump qui 'garantira que les Américains paient des prix plus bas pour leurs médicaments sur ordonnance tout en renforçant le rôle de l'Amérique en tant que leader mondial de l'innovation'.