Wall Street : attendu quasi-stable, les valorisations interrogent

Wall Street est attendu sans grands changements à l'ouverture, à en croire les futures sur le S&P500 (+0,1%) et le Nasdaq-100 (+0,1%), alors que certains intervenants de marché s'interrogent sur les niveaux de valorisation atteints.



'Le marché haussier des actions et l'ascension continue des principales entreprises technologiques ont amené beaucoup de gens à craindre que nous soyons dans une bulle', reconnait l'équipe de recherche de Goldman Sachs.



Celle-ci estime toutefois qu'on ne se trouve pas encore dans cette situation, les valorisations du secteur technologique, bien que devenant tendues, n'atteignant pas encore les niveaux conformes aux bulles historiques.



'Avec des ratios P/E pour les géants de la technologie d'aujourd'hui encore bien inférieurs à ceux des entreprises technologiques au plus fort de la bulle Internet, nous pensons que le marché haussier reste intact', juge-t-on aussi chez UBS Global WM.



Si les actions technologiques américaines suscitent depuis des mois l'engouement des investisseurs, tel est aussi le cas de l'or, le contexte global favorisant encore le métal jaune dans sa fonction de valeur refuge par excellence.



'La hausse du cours de l'or, qui dure depuis un an, a atteint son apogée cette nuit lorsque le cours au comptant a franchi pour la première fois la barre des 4000 dollars, pointe ainsi Ole Hansen, head of commodity strategy chez Saxo Banque.



'La combinaison explosive des tensions géopolitiques, de l'incertitude économique et de l'érosion de la confiance dans les monnaies fiduciaires a créé une tempête presque parfaite pour les métaux d'investissement', explique le professionnel.



'Depuis le début de l'année, les gains s'élèvent désormais à 51% pour l'or, 64% pour l'argent et 86% pour le platine, reflétant une demande généralisée d'actifs tangibles dans un contexte d'inquiétudes quant à la viabilité de la dette', poursuit-il.



Cette séance de mercredi sera marquée par la parution des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC) de septembre, qui pourraient aider à évaluer les chances d'une nouvelle baisse de taux directeurs à la fin du mois.



Du côté des valeurs, HSBC a dégradé sa recommandation sur Intel de 'conserver' à 'réduire' tout en rehaussant son objectif de cours de 21,25 à 24 dollars, jugeant que la revalorisation substantielle récente de l'action 'n'est pas durable'.