Wall Street est bien orienté ce lundi. Peu avant 16h00, le Dow Jones avance de 0,86% et le Nasdaq de 0,76%.

Si aucune avancée tangible n'est pour l'heure visible pour une sortie de crise au Moyen-Orient, les investisseurs semblent tout de même espérer une issue négociée au conflit avec l'aide de l'action diplomatique de pays tiers.



"Il est vrai que des efforts de médiation sont en cours de la part d'autres pays, avec le président iranien Pezeshkian s'entretenant samedi matin avec le Premier ministre pakistanais Sharif", notait ce matin un économiste de Deutsche Bank.



"Cela a ensuite été suivi hier par des propos du ministre pakistanais des Affaires étrangères, ayant affirmé que l'Iran comme les États-Unis ont exprimé leur confiance dans le Pakistan pour faciliter les discussions", poursuivait il.



Les marchés demeurent fébriles dans le contexte incertain...



"Les marchés sont toujours fébriles, conséquence de l'incertitude géopolitique, des anticipations de hausses importantes des taux directeurs par les banques centrales et de la remontée des taux longs, parfois à des niveaux inquiétants comme au Japon", constate néanmoins Christopher Dembik.



"La configuration technique est également mauvaise à court terme. Les indices américains se rapprochent de leur zone de support, à 22 600 points pour le Nasdaq 100 et à 6 350 points pour le S&P 500", poursuit le conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM.



Selon lui, seule une bonne nouvelle sur le front de la guerre en Iran pourrait changer la donne à court terme. "D'habitude, nous pouvons aussi compter sur les rachats d'actions mais ils sont en mode pause du fait de l'approche des résultats trimestriels", ajoute-t-il.



...qui bénéficie à l'or



La prudence des investisseurs se reflète notamment dans la vigueur des cours de l'or, valeur refuge par excellence, qui s'inscrit en progression de 2,8% vers 4 570 USD et se stabilise ainsi globalement après une récente phase corrective.



"La persistance du risque géopolitique au Moyen-Orient pourrait soutenir la demande de valeurs refuges, en particulier après la correction du métal durant la première moitié de ce mois", estime ainsi Tony Sage, chief executive officer de Critical Metals.



Selon lui, la trajectoire de l'or dépendra probablement des développements au Moyen-Orient, des attentes d'inflation et de l'évolution de la politique monétaire, ainsi que de l'impact potentiel de la hausse des prix du pétrole sur l'économie mondiale.



"Les prochaines données économiques américaines pourraient également influencer le sentiment et influencer les prix de l'or, car elles agissent sur les attentes de politique monétaire", poursuit Tony Sage.



La semaine qui commence s'annonce d'ailleurs plutôt chargée sur le front des statistiques, avec notamment la confiance des consommateurs calculée par le Conference Board, les indices d'activité PMI et ISM manufacturiers, puis le rapport mensuel sur l'emploi.



Sysco met la main sur Jetro Restaurant Depot pour 29,1 MdsUSD



Dans l'actualité des valeurs, Sysco a fait part d'un accord définitif pour acquérir Jetro Restaurant Depot, grossiste alimentaire cash & carry, pour une valeur d'entreprise totale d'environ 29,1 MdsUSD, dont 21,6 MdsUSD en numéraire et 91,5 millions d'actions Sysco.



Selon le distributeur de produits alimentaires pour professionnels, cette transaction transformatrice lui permettra d'entrer dans un canal cash & carry (point de vente en libre-service) "à forte marge, en pleine croissance et résilient".



Approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration, la transaction devrait être conclue d'ici le 3e trimestre de l'exercice 2027 de Sysco, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires.