A l'ouverture de la place boursière Wall Street, les futures sur indices laissent présager d'une ouverture des marchés en baisse. Le Nasdaq recule 0,8%, derrière le S&P 500 et le Dow Jones (-0,5%).

Les marchés sont impactés depuis plusieurs jours par les trous d'air à l'oeuvre dans les nouvelles technologies et le secteur des semi-conducteurs. Même les fameuses "Mag 7" ne sont pas épargnées : elles affichent toutes un repli de l'ordre de 10% ou plus, en l'espace d'un mois.



Hier, Apple a reculé de 6% après avoir annoncé une hausse du prix de ses Mac et de ses iPad. "Cette décision répondait à une flambée de la demande en mémoire et en stockage, mais elle a alimenté des inquiétudes plus larges quant aux pressions inflationnistes générées par les centres de données dédiés à l'IA", analysent ce matin les équipes de Deutsche Bank Research.



Microsoft a aussi reculé de 3% après avoir annoncé une hausse de 100 USD à 150 USD du prix de ses consoles Xbox à compter du 1er août.

"Les inquiétudes liées à la concentration des expositions à l'IA et aux risques de rachats par les investisseurs se sont accrues", rapporte-t-on chez FitchRatings.



Le secteur des "semis" est en net repli avec GlobalFoundries (-6,5%), avec Micron (-5%), Intel (-4%), AMD (-3,5%) ou Broadcom (-2,9%).



Sur le plan géopolitique, malgré un bref regain de tensions autour du détroit d'Ormuz (un navire battant pavillon singapourien a été ciblé par des tirs), les cours du pétrole se détendent, avec un Brent autour de 72,7 USD le baril (-2,9%) et un WTI à 69,6 USD (-2,5%).



Avec l'accalmie au Moyen-Orient, les regards des investisseurs se tournent régulièrement vers les banques centrales, qui doivent adapter leur politique monétaire afin de soutenir l'économie tout en jugulant l'inflation.



"Nous estimons que les investisseurs sous-estiment la possibilité d'un retour relativement rapide des baisses de taux aux Etats-Unis", annonçait il y a quelques jours Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



A ce titre, l'institut Kiel a publié hier une étude démontrant que les guerres figuraient parmi les principaux chocs affectant les marchés obligataires souverains, avec un impact comparable à celui d'une grande récession mondiale.



Fondée sur 200 ans de données couvrant plus de 90 pays, elle montre qu'une hausse du nombre de conflits réduit d'environ 5 points de pourcentage les rendements des investisseurs et accroît les coûts d'emprunt des Etats.



Les auteurs ont montré pour la première fois que les menaces militaires explicites font reculer les prix des obligations du pays visé, tandis que celles du pays émettant la menace réagissent peu. Selon eux, les marchés intègrent ainsi un risque accru que le pays ciblé devienne le théâtre d'un conflit.



Dans ce contexte de désescalade, le rendement des T-Bonds à 10 ans recule à 4,37% aux Etats-Unis, tandis que le billet vert cède 0,3% face à la monnaie unique, autour de 0,877 EUR.



Sur le front des statistiques, les marchés prendront connaissance à 16h de l'indice Umich de la confiance des consommateurs. Après être ressorti à 44,8 en mai, il est attendu à 50 au mois de juin.